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Nel trasporto ADR merci pericolose, presentarsi a un controllo senza i documenti giusti potrà costare caro.

Dal 24 giugno 2026 alcune violazioni non saranno semplici irregolarità, ma come casi ad alto rischio che possono portare al fermo del mezzo.

Con le nuove regole europee, le infrazioni rilevate durante i controlli su strada vengono suddivise in tre categorie. La distinzione serve a separare gli errori formali dalle carenze che incidono davvero sulla sicurezza del trasporto, fino ai casi più gravi, nei quali le autorità possono immobilizzare il veicolo.

Trasporto ADR merci pericolose: le violazioni da fermo

La categoria I comprende le infrazioni più gravi, cioè quelle che possono creare un rischio elevato per persone, ambiente o sicurezza della circolazione.

Tra i casi che possono portare al fermo rientrano:

perdita di merci pericolose ;

; trasporto senza documentazione ADR obbligatoria ;

; certificato ADR del conducente assente o non valido ;

; mancanza della segnaletica prevista ;

; imballaggi, cisterne o contenitori non approvati ;

; trasporto di merci pericolose non ammesse.

Quando una di queste violazioni emerge durante il controllo, il mezzo può essere bloccato fino alla regolarizzazione della non conformità.

Le infrazioni di categoria II

Non tutte le irregolarità portano automaticamente al fermo. La categoria II riguarda situazioni di rischio medio, che devono comunque essere corrette rapidamente.

È il caso, ad esempio, di estintori non funzionanti, dotazioni di sicurezza mancanti, imballaggi danneggiati, etichettatura errata o istruzioni scritte ADR non disponibili. Sono problemi che possono incidere sulla sicurezza e che, se trascurati, possono creare conseguenze pesanti per l’azienda.

Le irregolarità formali categoria III

La categoria III raccoglie le violazioni meno gravi, spesso di natura documentale o formale. Possono rientrare in questo livello alcune informazioni mancanti nei documenti, pannelli o etichette non conformi alle dimensioni richieste, oppure documentazione consegnata agli ispettori con ritardo.

Anche in questi casi possono esserci contestazioni o sanzioni, ma il livello di rischio è inferiore rispetto alle violazioni che compromettono direttamente la sicurezza.

Controlli ADR: attenzione a tutta la filiera

La conformità non riguarda solo il vettore. Nel trasporto ADR merci pericolose hanno responsabilità anche speditore, caricatore, imballatore, riempitore, operatore di cisterna, scaricatore e destinatario.

Per evitare blocchi e sanzioni, le aziende dovrebbero verificare prima della partenza documenti, certificati, dotazioni di sicurezza, etichettatura, formazione del personale e corretta classificazione della merce. Con le nuove regole, una dimenticanza può trasformarsi in un fermo operativo già durante il controllo su strada.

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