Trasporti urgenti, FERCAM: offerte in pochi secondi con l’AI
Grazie all’AI aumentano dell’80% le offerte
Da quattro-sei minuti a pochi secondi: FERCAM cambia il modo di gestire le richieste di trasporto urgente grazie all’intelligenza artificiale. Il gruppo logistico di Bolzano ha avviato un progetto pilota per automatizzare la formulazione delle offerte commerciali, riducendo i tempi di risposta e migliorando l’impiego della capacità di trasporto disponibile.
L’iniziativa è stata presentata il 12 novembre al convegno dell’Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» del Politecnico di Milano, dopo il debutto internazionale alla DVZ TMS & Co. Conference di Francoforte.
FERCAM, oltre 6.400 quotazioni automatizzate
I primi numeri della sperimentazione mostrano quanto l’automazione possa incidere sull’operatività quotidiana. Secondo i dati diffusi dall’azienda, sulle tratte selezionate le offerte inviate sono aumentate dell’80%, mentre oltre 6.400 quotazioni automatizzate hanno permesso di recuperare circa 240 ore di lavoro manuale al mese.
Il sistema, denominato AI-powered quoting, analizza disponibilità di carico, prezzi, condizioni di mercato e richieste dei clienti, integrando queste informazioni con l’esperienza degli operatori. Una soluzione particolarmente rilevante in un comparto dove la rapidità di risposta può determinare l’acquisizione di una commessa.
Perché l’esperienza umana resta centrale
La tecnologia non elimina il contributo delle persone. Al contrario, la conoscenza delle dinamiche operative rappresenta una componente fondamentale del progetto.
«In FERCAM l’AI non sostituisce l’esperienza umana. La rende più forte», ha spiegato Carlo Pinamonti, Sales Director Europe & Sales Strategy del gruppo.
L’introduzione del sistema è avvenuta gradualmente, attraverso test con clienti e tratte selezionati, prima della progressiva estensione della soluzione ai diversi mercati.
FERCAM investe nella digitalizzazione dei trasporti
L’automazione delle offerte affianca altri strumenti digitali sviluppati dal gruppo, come il portale gratuito instaFERCAM, che in Austria consente di prenotare carichi completi anche durante il fine settimana, e il monitoraggio delle spedizioni tramite localizzazione GPS, disponibile 24 ore su 24.
Intelligenza artificiale nella logistica: cresce l’adozione in Italia
La ricerca 2026 dell’Osservatorio Contract Logistics fotografa un settore in rapida evoluzione. In Italia il 48% delle aziende committenti utilizza l’intelligenza artificiale, contro il 30% dell’anno precedente.
Nell’85% dei casi i risultati hanno soddisfatto o superato le aspettative. Tuttavia, nell’81% delle esperienze l’introduzione dell’AI ha richiesto una revisione dei processi logistici.
Numeri che raccontano una trasformazione destinata a incidere non soltanto sulla velocità dei trasporti, ma soprattutto sull’organizzazione del lavoro e sulla competitività delle imprese.