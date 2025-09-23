CAMION

L’Unione Europea e la Moldavia hanno deciso di prorogare fino al 31 marzo 2027 l’accordo sui trasporti su strada, un’intesa che rafforza i collegamenti commerciali e consolida l’integrazione economica tra le due aree.

L’estensione dell’accordo, siglato per la prima volta il 29 giugno 2022, è importante per la crescita del settore dei trasporti su strada e per il sostegno alle economie europee e moldave in un contesto geopolitico complesso.

Accordo trasporti su strada per il commercio e la logistica europea

L’accordo UE Moldavia nasce come risposta diretta alle difficoltà causate dalla guerra Russia Ucraina, che ha interrotto importanti rotte di trasporto merci attraverso i porti ucraini del Mar Nero e verso i mercati orientali.

Grazie a questa intesa, il trasporti di merce su strada tra Unione Europea e Moldavia è stato liberalizzato parzialmente, concedendo diritti di transito e di trasporto bilaterale agli autotrasportatori moldavi e dell’UE.

Il risultato è stato un incremento significativo delle esportazioni di merci su strada:

dalla Moldavia verso l’UE: +57% in volume e +41% in valore nel terzo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2021;

dall’UE verso la Moldavia: +49% in valore e +36% in volume nello stesso arco temporale.

Questi numeri evidenziano come l’accordo abbia rafforzato le catene di approvvigionamento, sostenendo sia i camionisti e le imprese di autotrasporto moldave sia quelle europee.

Sostegno all’economia moldava ed europea

Il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo Sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, ha definito l’estensione “un vero successo per entrambe le parti”, sottolineando come l’intesa abbia fornito “un sostegno fondamentale all’economia moldava, incrementando al contempo le esportazioni dell’UE verso la Moldavia”.

L’accordo contribuisce infatti ad ancorare il mercato moldavo all’UE, favorendo la sua progressiva integrazione economica e commerciale con il mercato unico europeo.

Proroga accordo UE Moldavia trasport di merce al 2027

La proroga fino al 31 marzo 2027 garantisce stabilità agli autotrasportatori e alle aziende del settore autotrasporto, che possono pianificare investimenti e rotte commerciali con maggiore certezza.

Inoltre, consolida la posizione della Moldavia come hub strategico per il trasporti di merce su strada, aprendo ulteriori opportunità di sviluppo per il commercio internazionale.

Continua a leggere: Autotrasporto internazionale, nuovi controlli Entry/Exit System EES dal 12 ottobre 2025