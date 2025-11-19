CAMION

Svelate le previsioni su trasporti e logistica per il 2026 da Transporeon, che descrivono l’evoluzione del settore in uno scenario in cambiamento.

Le previsioni sono state elaborate da Christopher Keating, Senior Vice President del Transportation and Logistics Segment di Trimble.

Le dinamiche operative cambiano rapidamente e, inoltre, mostrano un settore che deve affrontare innovazione, instabilità e trasformazioni continue.

Le aziende investono nella qualità dei dati e, infatti, riconoscono il valore della resilienza digitale in una filiera globale sempre più complessa.

Intelligenza artificiale applicata a trasporti e logistica nel 2026

L’adozione dell’intelligenza artificiale entra in una fase più matura e, infatti, supera la logica sperimentale. Le imprese di trasporti e logistica vedono l’IA come una collega digitale e, inoltre, la includono nelle operazioni quotidiane.

La tecnologia supporta la manutenzione predittiva e, così, riduce tempi e costi. I sistemi migliorano la definizione dei prezzi e, pertanto, offrono maggiore efficienza. Le conversazioni sull’autonomia operativa si diffondono e, infatti, coinvolgono anche reparti non tecnici.

La qualità dei dati diventa centrale e, inoltre, rappresenta il vero elemento abilitante. Le aziende comprendono che senza dati puliti non è possibile sostenere processi davvero autonomi.

Il ruolo umano nei trasporti e nella logistica del futuro

Il settore dei trasporti e della logistica affronta una carenza di autisti e, inoltre, gestisce trasformazioni operative profonde. Molti professionisti lavorano da anni e, infatti, mostrano incertezze rispetto all’introduzione dell’IA.

Gli ambasciatori del cambiamento sostengono i team e, così, facilitano la transizione digitale. Il modello “uomo più IA” accelera le risposte ai clienti e, pertanto, migliora la qualità del servizio.

Gli assistenti digitali riconoscono lingue diverse, smistano richieste e, inoltre, segnalano anomalie. I clienti non accettano più ritardi e, infatti, richiedono soluzioni proattive. Le persone rappresentano il cuore della trasformazione e, così, devono evolvere con rapidità.

Sostenibilità e intermodalità nei trasporti e nella logistica

La transizione verso soluzioni a basse emissioni, nel settore dei trasporti e della logistica, avanza e, inoltre, mostra risultati concreti nelle aree urbane.

I veicoli elettrici diventano competitivi e, infatti, riducono costi operativi in contesti specifici. Le aziende preferiscono interventi pragmatici e, così, puntano su soluzioni a basso investimento.

La pianificazione dinamica dei percorsi riduce consumi e, pertanto, limita le emissioni. L’intermodalità cresce lentamente e, inoltre, include processi complessi con più attori.

La mancanza di standard comuni ostacola l’integrazione dei dati e, infatti, limita la visibilità end-to-end. L’IA può armonizzare i flussi e, così, migliorare la gestione complessiva.

Tensioni, minacce informatiche e frodi nel trasporto merci

Le tensioni geopolitiche influenzano le filiere globali di trasporti e logistica e, inoltre, aumentano l’incertezza. Le aziende adottano reti flessibili basate sui dati e, infatti, riducono i rischi operativi.

Le minacce informatiche crescono rapidamente e, così, impongono standard più rigidi. Nei prossimi anni potrebbe verificarsi un incidente globale e, pertanto, il settore deve prepararsi in anticipo.

Le frodi nel trasporto merci aumentano e, inoltre, colpiscono operatori e spedizionieri. I criminali utilizzano domini falsi e, infatti, compromettono le attività. Le piattaforme cloud supportate dall’IA rafforzano la sicurezza e, così, permettono una gestione più solida dei dati.

Ecosistemi connessi e trasformazione dei dati

La scarsa condivisione dei dati genera inefficienze e, inoltre, crea ostacoli operativi. La competitività globale spinge verso collaborazioni più aperte e, infatti, promuove modelli digitali condivisi.

I vettori proteggono informazioni sensibili e, così, rallentano l’integrazione. Gli ecosistemi digitali offrono scambi sicuri e, pertanto, garantiscono visibilità in tempo reale. Una maggiore integrazione migliora le decisioni e, inoltre, riduce costi lungo la filiera.

La digitalizzazione esprime il suo potenziale quando i dati circolano con continuità e, infatti, ottimizza l’intero sistema logistico. Gli attori della catena di trasporti e logistica traggono vantaggio dalla collaborazione e, così, aumentano efficienza e sostenibilità.

Trasporti e logistica nel 2026

Il 2026 segnerà una fase di accelerazione e, inoltre, porterà l’IA verso una maturità più concreta. Le imprese supereranno i progetti pilota e, infatti, adotteranno strumenti operativi evoluti.

La sostenibilità seguirà logiche pragmatiche e, così, unirà efficienza e convenienza. La resilienza richiederà infrastrutture cloud solide e, inoltre, dipenderà dalla qualità dei dati. Le aziende investiranno sulle persone e, infatti, valorizzeranno competenze e collaborazione.

Gli ecosistemi connessi definiranno il futuro e, pertanto, supporteranno una gestione più efficace. Il settore avanzerà quando innovazione e intuizione opereranno insieme e, così, costruiranno un sistema più stabile.

