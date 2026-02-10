CAMION

La Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) chiede all’Unione europea di intervenire contro gli abusi legati al subappalto nei trasporti e nella logistica. Secondo il sindacato, il sistema delle esternalizzazioni a catena favorisce irregolarità, concorrenza al ribasso e problemi contributivi lungo tutta la filiera delle consegne.

La presa di posizione arriva dopo la diffusione di uno studio promosso dalla piattaforma contro il lavoro sommerso dell’Autorità europea del lavoro, che ha acceso i riflettori soprattutto sul comparto dei corrieri e della consegna pacchi. È proprio qui che il ricorso a sistemi complessi di appalti e subappalti risulta più diffuso e strutturato in molti Paesi europei.

Subappalto nei trasporti e nella logistica: un fenomeno sempre più diffuso

Negli ultimi anni la crescita dell’e-commerce ha modificato in modo evidente il sistema delle consegne. Molte grandi aziende della logistica, così come i principali rivenditori online e operatori postali, affidano ormai una parte consistente delle attività a imprese esterne, creando catene di appalto sempre più estese.

In questo contesto, il subappalto nei trasporti è diventato una componente strutturale del sistema. Tuttavia, la frammentazione delle attività rende più difficile individuare le responsabilità e controllare il rispetto delle norme sul lavoro.

In alcuni Paesi europei il fenomeno ha raggiunto livelli molto elevati: in Germania circa la metà dei servizi di trasporto è esternalizzata, mentre in Polonia la percentuale si avvicina al totale.

Il comparto delle consegne tramite corrieri, operatori espressi e servizi pacchi (CEP) è uno degli ambiti in cui questa frammentazione è più evidente, con una presenza crescente di piccole imprese e micro-operatori che lavorano in regime di subfornitura.

Le criticità del subappalto nei trasporti emerse dallo studio europeo

Secondo lo studio europeo, le catene di subappalto favoriscono situazioni in cui si verificano con maggiore frequenza irregolarità e violazioni delle norme. Tra i problemi più segnalati figurano:

classificazione impropria dei lavoratori come autonomi

sottodichiarazione dei rapporti di lavoro

evasione fiscale e contributiva

difficoltà nei controlli ispettivi

In diversi casi documentati a livello europeo, indagini delle autorità hanno portato alla luce sistemi basati su cooperative e società intermediarie utilizzate per ridurre il costo del lavoro e aggirare gli obblighi contributivi.

Uno degli elementi più critici individuati dalla ricerca è la dipendenza economica dei subappaltatori da un unico committente. In alcune aree, una parte significativa delle imprese di consegna lavora quasi esclusivamente per una sola azienda principale, con un evidente squilibrio nei rapporti di forza contrattuali.

Il ruolo del dialogo sociale e le differenze tra i Paesi UE

Nel corso di un webinar di presentazione dei risultati, la segretaria generale dell’ETF, Livia Spera, ha sottolineato che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva possono rappresentare strumenti efficaci per contrastare il lavoro sommerso, soprattutto nei Paesi con sistemi normativi più strutturati.

L’Italia viene spesso indicata come un esempio di quadro regolatorio più solido, anche perché gli autisti coinvolti in attività in subappalto possono essere coperti dagli standard previsti dal contratto collettivo nazionale della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni. Tuttavia, la situazione non è omogenea in tutta Europa e in molti contesti le tutele risultano più deboli.

Per costruire un dialogo sociale efficace a livello continentale, secondo ETF è quindi necessario rafforzare la base normativa comune e garantire condizioni più uniformi tra gli Stati membri.

Subappalto nei trasporti: la richiesta di un intervento normativo UE

Nel 2024 l’ETF, insieme ad altre organizzazioni sindacali europee, ha chiesto all’Unione europea di intervenire sul tema del subappalto nei trasporti, con particolare riferimento alla logistica e alle consegne, attraverso un manifesto congiunto.

In particolare, la richiesta riguarda:

regolamentare in modo più chiaro il ricorso al subappalto

limitare le catene di esternalizzazione eccessivamente lunghe

introdurre forme di responsabilità lungo tutta la filiera

rafforzare i controlli e rendere più efficaci le sanzioni

Secondo l’organizzazione, un quadro normativo europeo più solido contribuirebbe a migliorare la trasparenza del mercato, tutelare i lavoratori e ridurre le distorsioni della concorrenza tra imprese.

Un tema centrale per il futuro della logistica europea

La crescita delle consegne legate all’e-commerce ha reso il subappalto nei trasporti sempre più diffuso. Per l’ETF servono regole europee più chiare per limitare gli abusi e rafforzare i controlli lungo tutta la filiera.

