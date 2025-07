CAMION

Il primo bollettino dell’Osservatorio Freight Insights per trasporti e logistica fotografa l’autotrasporto come comparto strategico per l’economia italiana. Elevati volumi di traffico, forte dinamismo imprenditoriale e margini di miglioramento su efficienza e accessibilità.

Il settore dell’autotrasporto rappresenta oggi l’asse portante della logistica in Italia. Con volumi compresi tra 30,4 e 37,4 miliardi di veicoli/km, secondo i dati esclusivi raccolti dall’Osservatorio Freight Insights, l’autotrasporto conferma la sua centralità all’interno del sistema produttivo nazionale per trasporti e logistica.

Il primo bollettino, elaborato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) insieme alla Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture (CSELI), è stato presentato al Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Etelwardo Sigismondi, con l’obiettivo di restituire un’immagine concreta, aggiornata e completa su trasporti e logistica, a partire dai dati forniti da operatori e concessionari.

Autotrasporto ad alta intensità di traffico merci

L’autotrasporto si conferma come la modalità più utilizzata per la movimentazione delle merci nel comparto trasporti e logistica in Italia. L’autostrada rappresenta la spina dorsale dei flussi logistici nazionali. Questo grazie alla capillarità della rete, che consente alle imprese di raggiungere in tempi brevi porti e terminal ferroviari.

Tuttavia, il report evidenzia importanti squilibri territoriali. In Sicilia e Calabria, ad esempio, il tempo medio per raggiungere un terminal ferroviario supera i 120 minuti. Questo dato evidenzia una carenza infrastrutturale che compromette l’accessibilità multimodale.

Imprese di autotrasporto in crescita, viaggi da ottimizzare

L’indagine condotta su un campione di aziende evidenzia un autotrasporto dinamico e in espansione, in particolare tra le imprese medio-grandi, che registrano un aumento del fatturato.

Un dato più critico riguarda l’indice di riempimento dei veicoli pesanti: 80% nei viaggi di andata, solo del 60% nei viaggi di ritorno.

Questo squilibrio evidenzia un’efficienza ancora da migliorare, sia dal punto di vista operativo che ambientale. Ridurre i viaggi a vuoto è essenziale per aumentare la competitività e contenere le emissioni.

Innovazione digitale e Intelligenza Artificiale nell’autotrasporto

Nel percorso verso una logistica più sostenibile, il bollettino sottolinea che non basta puntare sui veicoli a basse emissioni. È necessario anche aumentare l’efficienza operativa del settore autotrasporto.

In questa direzione si muove il dato più promettente: il 76% delle aziende di autotrasporto intervistate prevede di integrare l’Intelligenza Artificiale nei propri sistemi di gestione, per ottimizzare la pianificazione dei carichi, la gestione delle rotte e le prestazioni complessive.

Autotrasporto motore della logistica: cosa serve davvero?

Per trasporti e logistica, il quadro restituito dall’Osservatorio Freight Insights è quello di un sistema di autotrasporto competitivo, ma con ampi margini di miglioramento. L’autotrasporto è oggi il motore effettivo della logistica italiana, ma il pieno sfruttamento del suo potenziale passa da:

migliore accessibilità ai nodi logistici ,

, superamento delle disuguaglianze territoriali ,

, integrazione modale più efficace ,

, investimenti in digitalizzazione e pianificazione.

Trasporti e logistica: autotrasporto, trasporto marittimo, ferroviario e aereo

Rispetto alle altre modalità, l’autotrasporto continua a rappresentare la componente più rilevante della logistica italiana, sia per volume movimentato che per copertura territoriale.

Il trasporto marittimo mantiene un ruolo strategico. L’Italia è al terzo posto in Europa per traffico merci e una quota pari al 12,9% del totale UE. Si evidenziano crescite importanti nei traffici containerizzati (+9,7%) e Ro-Ro (+7,8%), mentre calano le rinfuse solide (-25,2%) e, in misura minore, le rinfuse liquide (-7,7%).

Il trasporto aereo, pur registrando un incremento del 14,9% nel 2024, rappresenta ancora una quota limitata del totale movimentato. Mostra potenzialità crescenti, soprattutto grazie l’aviocamionato.

Il trasporto ferroviario continua invece a essere penalizzato da criticità infrastrutturali, con tempi elevati di accesso ai terminal in alcune aree del Sud, e da indicatori (come la tonnellata-km) che non riflettono i reali carichi trasportati, ma sono influenzati dall’allungamento delle percorrenze.

In questo scenario complesso e multimodale di trasporti e logistica, l’autotrasporto non solo prevale per volumi, ma svolge anche un ruolo essenziale. Garantisce connessioni intermodali rapide ed efficienti, fungendo da cerniera logistica tra porti, aeroporti e terminal ferroviari.

Il futuro di trasporti e logistica

“Il rapporto presentato questa mattina rappresenta un documento molto importante sia per la politica che per le aziende attive nel settore, in quanto porta alla luce dati fondamentali sulla condizione delle infrastrutture e sui trend attuali della logistica in Italia. Dati, questi, che sono di vitale importanza per lo sviluppo e la crescita del Paese, da cui partire per convertire le evidenze emerse in decisioni”, ha commentato il Senatore Etelwardo Sigismondi.

“Oggi, attraverso l’Osservatorio Freight Insights, stiamo scoprendo un settore della logistica e dei trasporti in Italia che si distingue per la sua resilienza e autoregolazione. I dati inediti che emergono non solo evidenziano le enormi possibilità economiche, ma anche la necessità di adottare politiche mirate per ottimizzare un sistema che, pur essendo competitivo, può rivelare ogni suo potenziale”, ha dichiarato Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST.

“La presentazione di oggi è un passaggio fondamentale per l’attività della Fondazione nell’analizzare le dinamiche del settore in maniera oggettiva, e la sinergia con il MOST alza il livello della ricerca. Il Rapporto evidenzia come ci siano da superare le criticità della rete ferroviaria, aumentare l’accessibilità dei nodi logistici, superare la congestione stradale ammodernando la rete – considerando anche i volumi trasportati su gomma –, aumentare il trasporto aereo e sviluppare una strategia portuale in ottica sistemica. Questi pezzi della filiera devono essere interconnessi tra loro con la massima efficienza, per dare al Paese una leva di competitività nell’interesse collettivo”, ha dichiarato Fabrizio Palenzona, Presidente della Fondazione CSELI.

