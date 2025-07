CAMION

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT: 157 milioni di euro dal PNRR per le imprese del settore

Nuovi contributi fino al 100% alle imprese di trasporti e logistica con il bando LogIN Business. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT stanzia 157 milioni di euro dal PNRR per le imprese del settore.

Con il decreto direttoriale n. 129 del 16 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando LogIN Business, che stanzia contributi alle imprese fino al 100% dei costi ammissibili per investimenti nella digitalizzazione della logistica e dei trasporti.

L’iniziativa è parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del sub-investimento M3C2-I.2.1.3.

L’obiettivo del bando LogIN Business è sostenere le imprese di trasporti e logistica nell’adozione di tecnologie innovative, favorire l’intermodalità sostenibile e migliorare la comunicazione digitale tra operatori del settore, enti pubblici e aziende caricatrici.

Contributi alle imprese di trasporti e logistica: a chi si rivolge il bando

I contributi alle imprese previsti dal bando LogIN Business sono destinati ad aziende italiane o europee con sede o filiale operativa in Italia, che operano nei settori dei trasporti e della logistica. In particolare, sono ammessi i seguenti codici ATECO:

trasporto merci su strada, ferrovia, vie d’acqua interne e via mare;

attività di supporto alla logistica;

intermediazione per il trasporto di merci e per i servizi postali;

Le imprese devono essere in regola sotto il profilo amministrativo, fiscale e giuridico e non devono trovarsi in stato di difficoltà.

Bando LogIN Business: contributi per digitalizzazione, intermodalità e formazione

Il Bando LogIN Business finanzia interventi innovativi nel settore della logistica e dei trasporti, in particolare:

piattaforme digitali interoperabili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) ;

interoperabili con la ; sistemi digitali per l’ ottimizzazione dei carichi e delle rotte , anche con tecnologie di intelligenza artificiale;

, anche con tecnologie di intelligenza artificiale; soluzioni per la dematerializzazione documentale (eCMR) e l’integrazione con eFTI ;

(eCMR) e l’integrazione con ; attività di formazione del personale, anche in modalità e-learning, legate agli investimenti finanziati.

Gli interventi devono essere completati entro il 30 aprile 2026.

Contributi fino al 100% per le imprese di trasporti e logistica

I contributi alle imprese di trasporti e logistica possono essere concessi in due forme:

Cofinanziamento al 40% per progetti che favoriscano l’ intermodalità sostenibile ;

per progetti che favoriscano l’ ; Contributo fino al 100% in regime de minimis, per interventi conformi al regolamento UE 2023/2831.

È previsto che almeno il 40% delle risorse complessive sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, per supportare la modernizzazione delle imprese attive nel Sud Italia.

Come accedere ai contributi Bando LogIN Business per logistica e trasporti

Le domande per ottenere i contributi alle imprese devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “LogIN Business”, disponibile sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mit.gov.it) e di RAM S.p.A. (ramspa.it).

Ogni impresa può presentare una sola domanda, anche per più tipologie di intervento. È possibile partecipare in forma aggregata, sia formale che informale. Le richieste saranno valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Continua a leggere: Autotrasporto: come portare in deduzione la maggiorazione costo lavoro, modalità di calcolo