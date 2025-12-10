CAMION

Ecco quali sono i temi che spiegano il valore del nuovo assetto di collaborazione

Trasporti e logistica nell’intesa tra ALIS e ANITA, che avviano una collaborazione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del settore e rafforzare la competitività delle imprese.

L’accordo si inserisce in un contesto economico in cui il trasporto merci e la logistica assumono un ruolo strategico per la crescita industriale del Paese.

Le due associazioni ALIS e ANITA ritengono necessario presentare alle istituzioni italiane ed europee una posizione unitaria, così da valorizzare il contributo del comparto alla competitività nazionale.

La collaborazione punta a integrare competenze e attività, mantenendo l’autonomia organizzativa delle due realtà. Infatti ALIS e ANITA intendono rafforzare la rappresentanza delle imprese associate e promuovere iniziative condivise in ambiti specifici.

Inoltre considerano prioritario consolidare la consapevolezza del ruolo economico di trasporti e logistica presso stakeholder pubblici e privati. Questo obiettivo sostiene la definizione di politiche orientate allo sviluppo del settore.

Trasporti e logistica: ambito strategico di intervento

L’accordo ALIS e ANITA prevede attività congiunte nelle aree della comunicazione, della formazione, della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. Contempla la realizzazione di studi e analisi finalizzati a interpretare l’evoluzione del mercato e a supportare le imprese nelle scelte operative.

La collaborazione si propone di contribuire alla costruzione di un sistema che favorisca stabilità, regolarità e sicurezza. Infatti le due associazioni ritengono essenziale contrastare fenomeni di dumping sociale e tutelare le professionalità coinvolte nei trasporti e logistica.

Nell’ambito delle relazioni industriali, l’obiettivo è sviluppare un modello contrattuale moderno e coerente con le esigenze del settore. Inoltre ALIS e ANITA intendono valorizzare l’esperienza maturata dalle imprese associate, promuovendo un approccio orientato alla competitività.

Il rafforzamento della collaborazione permette di mettere a disposizione delle aziende servizi più completi. Infatti la condivisione di competenze rappresenta un elemento rilevante per la crescita del comparto.

Trasporti e logistica per la competitività italiana

Il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, evidenzia che la collaborazione favorisce una rappresentanza più efficace delle imprese presso le istituzioni nazionali ed europee.

Infatti la sinergia tra le due associazioni consente di affrontare con maggiore solidità le sfide del settore. Inoltre contribuisce a valorizzare competenze e professionalità, considerate centrali per garantire continuità e sviluppo nel campo dei trasporti e logistica.

L’intesa si inserisce in una visione orientata a sostenibilità, innovazione e crescita delle imprese.

Il presidente di ANITA, Riccardo Morelli, sottolinea che l’accordo rientra in un percorso di rafforzamento delle sinergie operative con altre realtà del settore.

Infatti la collaborazione con ALIS permette di ampliare i servizi di consulenza e assistenza alle imprese. Inoltre rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo dei trasporti nella politica economica nazionale.

La cooperazione consente di rafforzare l’azione associativa, con l’obiettivo di sostenere la modernizzazione e la competitività del comparto.

Visione condivisa per il futuro del settore

L’intesa tra ALIS e ANITA si basa su una visione comune del ruolo strategico dei trasporti e logistica nell’economia italiana.

Le due associazioni ritengono essenziale sviluppare politiche in grado di garantire condizioni operative adeguate alle imprese, sostenendo innovazione, formazione e sostenibilità. Considerano prioritario costruire un sistema di regole che tuteli il lavoro e favorisca un ambiente competitivo.

L’accordo rappresenta un passo significativo per rafforzare la rappresentanza del settore e orientare lo sviluppo verso obiettivi condivisi.

