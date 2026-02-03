CAMION

Il nuovo anno si apre come uno dei più complessi per il settore dei trasporti. Scopriamo i nuovi trend secondo Geotab.

“Per l’Italia, il 2026 segnerà l’ingresso nella piena maturità digitale. Le organizzazioni che sapranno valorizzare i dati non più solo come semplici informazioni operative, ma come un vero ‘carburante’ capace di generare efficienza e valore saranno quelle pronte a guidare il mercato”, ha dichiarato Franco Viganò, Associate Vice President EMEA di Geotab. “In un contesto economico complesso saranno proprio i dati, e la capacità di usarli in modo intelligente e misurabile, a fare la differenza tra chi subirà il cambiamento e chi saprà anticiparlo”.

L’intelligenza artificiale è utilizzata per la gestione delle flotte. Le applicazioni riguardano l’elaborazione dei dati operativi e il supporto alle attività quotidiane. L’uso combinato di dati e sistemi automatizzati incide sui processi decisionali e sull’organizzazione del lavoro.

Nella telematica l’attenzione è rivolta all’utilizzo dei dati come strumento operativo. Le aziende li impiegano per la gestione delle flotte e per il controllo delle attività.

Le soluzioni incidono su efficienza, sicurezza e sostenibilità delle attività. Nei processi operativi l’intelligenza artificiale è già utilizzata nella gestione delle flotte. Viene applicata soprattutto alla manutenzione programmata e alla gestione dei flussi logistici. È utilizzata anche per il controllo delle attività operative giornaliere.

Certificati bianchi ed efficienza energetica

Il settore dei trasporti opera in un contesto caratterizzato da costi in aumento. Carburanti, manutenzione e assicurazioni continuano a incidere sui bilanci, mentre i prezzi dei servizi restano sotto pressione.

In questo scenario, l’efficienza energetica assume un ruolo operativo. L’ottimizzazione dei percorsi, la riduzione dei consumi, il corretto bilanciamento dei carichi e l’elettrificazione progressiva delle flotte consentono di ottenere risparmi misurabili.

I Certificati Bianchi permettono di valorizzare questi interventi. La telematica avanzata fornisce i dati necessari per documentare i risultati e certificare le performance energetiche.

Elettrico e gestione delle flotte

L’utilizzo di veicoli elettrici nelle flotte viene introdotto in modo selettivo. L’introduzione di mezzi elettrici nelle flotte avviene su tratte definite. L’impiego è legato alla durata dei percorsi e alla gestione delle ricariche.

I sistemi di controllo registrano l’utilizzo dei veicoli elettrici. I dati vengono utilizzati per il monitoraggio operativo e per la rendicontazione ambientale.

Sicurezza stradale

Con il Regolamento europeo GSR cambiano le regole per i veicoli di nuova immatricolazione. I nuovi modelli devono infatti essere dotati di sistemi che controllano il livello di attenzione del conducente, tramite telecamere e sensori.

Guida autonoma e dati

La guida autonoma non è ancora diffusa nel settore dei trasporti. Il 2026 rappresenta però una fase preparatoria, in cui le aziende iniziano a strutturare dataset legati alla sicurezza, alla manutenzione e alle condizioni operative dei veicoli.

La telematica rimane l’elemento centrale di questo processo.

I dati raccolti oggi costituiscono la base informativa per lo sviluppo futuro di sistemi di gestione sempre più automatizzati.

Logistica e soluzioni verticali

Nella logistica si cercano sempre più soluzioni pratiche, soprattutto quando si parla di freddo e consegne finali. La temperatura e lo stato del carico vengono tenuti sotto controllo per evitare problemi lungo il percorso. La pianificazione dei tragitti, invece, serve a rendere le consegne più fluide e a ridurre ritardi e sprechi.

