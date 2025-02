CAMION

I trattori Astra HD9 per trasporti eccezionali offrono sicurezza per carichi fino a 275 tonnellate

I trasporti eccezionali richiedono mezzi pesanti altamente specializzati, in grado di gestire carichi estremi e affrontare le condizioni operative più difficili. Astra Veicoli Industriali, azienda di Iveco Group, con la sua esperienza nel settore dei trasporti eccezionali, continua a rispondere a queste esigenze con soluzioni per il trasporto affidabili e innovative.

Astra Veicoli Industriali, ha recentemente completato la consegna di nove nuovi trattori HD9 8×6 biuso, equipaggiati con ganci anteriori e posteriori per il traino in coppia.

Con la consegna dei nuovi trattori, Astra Veicoli Industriali, specializzata in veicoli ad alta potenza e peso, consolida ulteriormente la sua posizione di leader nei trasporti eccezionali.

Trasporti eccezionali: trattori progettati per sfide estreme

I trattori HD9, di Astra Veicoli Industriali, (Iveco Group), sono stati sviluppati per affrontare i trasporti eccezionali più complessi e impegnativi. Destinati a potenziare le flotte di alcune tra le principali aziende italiane attive nei settori delle energie rinnovabili, delle costruzioni e della logistica pesante, questi veicoli si distinguono per robustezza e affidabilità, caratteristiche essenziali nei trasporti eccezionali.

Grazie ai motori CURSOR 13 litri Euro VI da 570 CV di FPT Industrial e a un cambio completamente automatico a 7 rapporti con rallentatore idraulico integrato, i nuovi trattori garantiscono prestazioni elevate e sicurezza nei trasporti eccezionali.

Il sistema di collegamento diretto tra motore e cambio assicura cambi di marcia fluidi e un controllo preciso della trazione, migliorando l’efficienza nelle operazioni di traino durante i trasporti eccezionali.

Prestazioni e sicurezza trattori HD9 Astra

La driveline rinforzata di questi veicoli include ponti e assali robusti, oltre a un potente trasferitore inseribile che permette di passare dalla configurazione 8×4 a 8×6. Questo sistema consente prestazioni senza pari anche nelle condizioni più estreme, garantendo affidabilità operativa in ogni situazione e assicurando la massima efficienza nei trasporti eccezionali.

Con un peso totale combinato che varia tra le 250 e le 275 tonnellate, i nuovi trattori HD9 di Astra Veicoli Industriali, sono progettati per affrontare carichi pesanti e missioni di trasporti eccezionali con la massima efficienza. La loro versatilità li rende ideali per le aziende che operano in ambienti difficili e necessitano di mezzi affidabili per la movimentazione industriale su larga scala nei trasporti eccezionali.

Astra Veicoli Industriali: innovazione nei trasporti eccezionali su larga scala

Astra Veicoli Industriali, azienda di Iveco Group, continua a investire nello sviluppo e nell’innovazione della propria gamma di mezzi pesanti per soddisfare le crescenti esigenze del mercato dei trasporti eccezionali. La potenza, la versatilità e l’affidabilità dei mezzi Astra Veicoli Industriali, consolidano il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nel settore dei trasporti eccezionali in Italia e a livello internazionale.

Infatti, Astra Veicoli Industriali progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli off-road per i settori minerario, petrolifero, delle costruzioni e del trasporto pesante. Specializzata nella produzione di mezzi robusti, affidabili e versatili, Astra Veicoli Industriali, azienda di Iveco Group, sviluppa veicoli per applicazioni gravose con una massa totale a terra superiore a 60 tonnellate, altamente personalizzabili per rispondere alle esigenze specifiche della clientela.

