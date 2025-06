CAMION

Emendamento al Decreto Infrastrutture per bloccare lo stop ai mezzi diesel Euro 5 impatta sul settore trasporti e logistica.

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato di essere al lavoro per un emendamento da inserire nel Decreto Infrastrutture, a breve all’esame dell’aula della Camera, per evitare il blocco dei diesel Euro 5 previsto dal prossimo mese di ottobre 2025.

La comunicazione in videocollegamento da Palazzo Chigi, al Consiglio direttivo di ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, svoltosi a Como.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra gli operatori del settore, confermando l’importanza strategica di un dialogo costante tra istituzioni e imprese nell’ambito di trasporti e logistica.

Trasporti e logistica: blocco mezzi diesel Euro 5

La proposta di emendamento al blocco dei mezzi diesel Euro 5 rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni espresse da molti operatori del settore trasporti e logistica, in particolare nell’ambito dell’autotrasporto e della distribuzione delle merci.

Il blocco dei mezzi diesel Euro 5 avrebbe effetti significativi sull’operatività quotidiana di imprese di autotrasporto e logistica ancora fortemente dipendenti da questa tecnologia, in assenza di incentivi e alternative già disponibili su larga scala.

Il Governo intende quindi intervenire in modo preventivo, per garantire continuità e sostenibilità economica alla filiera di trasporti e logistica nazionale, in attesa di una transizione ambientale più graduale e compatibile con le reali condizioni del mercato.

Emendamento al Decreto Infrastrutture per il blocco dei diesel Euro 5

Durante il suo intervento, il Ministro Salvini ha annunciato quindi di essere al lavoro per un emendamento da inserire nel Decreto Infrastrutture, che sarà a breve all’esame dell’aula della Camera, con l’obiettivo di evitare il blocco dei diesel Euro 5 previsto a partire dal prossimo mese di ottobre.

Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle criticità operative del settore trasporti e logistica, in particolare per le imprese ancora dipendenti da questa tipologia di veicoli.

Tutela della logistica italiana rispetto alle scelte UE

Il Ministro Salvini ha inoltre risposto all’appello dei vertici dell’associazione ALIS per tutelare le aziende italiane di trasporti e logistica rispetto alle scelte dell’Unione europea.

Nella sua comunicazione, ha illustrato le azioni messe in atto dal Governo e i prossimi incontri internazionali dedicati a queste tematiche, confermando l’impegno istituzionale per la difesa della logistica e dell’autotrasporto in un contesto globale in rapida evoluzione.

