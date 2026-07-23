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Trasporti e logistica sono sempre più centrali per la competitività delle PMI italiane e per la tenuta del sistema produttivo nazionale. È il messaggio emerso dal convegno organizzato a Roma da Confapi e Fiap sul tema “Libro Bianco Made in Italy 2030: Manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale”.

L’incontro si è svolto nel Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Al centro del confronto, il ruolo che trasporti e logistica possono svolgere nel sostenere la manifattura italiana in una fase segnata da tensioni geopolitiche, aumento dei costi e trasformazione delle catene di approvvigionamento.

Trasporti e logistica per la competitività delle PMI

Le imprese italiane devono affrontare mercati sempre più instabili, nuovi modelli distributivi e una crescente pressione sul fronte dell’innovazione. In questo scenario, trasporti e logistica non sono più servizi accessori, ma componenti essenziali dell’attività produttiva.

Una rete efficiente consente alle PMI di ridurre i tempi, contenere i costi e raggiungere più facilmente i mercati nazionali e internazionali. La capacità di organizzare merci, dati e forniture diventa quindi parte integrante della strategia industriale.

L’ingresso di Fiap in Confapi

Il convegno ha segnato anche l’ingresso di Fiap in Confapi. La Federazione italiana autotrasportatori professionali riunisce circa 2.000 imprese e oltre 80.000 addetti. Con questa adesione, Confapi arriva a rappresentare 118.000 PMI e circa 1,3 milioni di lavoratori.

Secondo il presidente di Confapi Cristian Camisa, manifattura, trasporti e logistica sono elementi inseparabili della competitività del Made in Italy. La collaborazione con Fiap punta a rafforzare le filiere e a offrire maggiori opportunità alle imprese, anche sui mercati esteri.

Trasporti e logistica nel Libro Bianco Made in Italy 2030

Il ministro Adolfo Urso ha ricordato che l’Italia, grazie alla propria posizione geografica, può diventare una piattaforma strategica nel Mediterraneo. Porti, aeroporti, reti energetiche e collegamenti terrestri possono rafforzare la manifattura e favorire nuovi investimenti.

Il Libro Bianco Made in Italy 2030 individua proprio nell’integrazione tra industria, distribuzione e vendita uno degli elementi necessari per sostenere la crescita del Paese.

Il divario digitale tra grandi imprese e PMI

Resta aperta la questione della digitalizzazione. Secondo i dati presentati da Damiano Frosi del Politecnico di Milano, il 37% delle grandi aziende utilizza un Transportation Management System, mentre tra le PMI la quota si ferma al 10%.

Ridurre questo divario sarà decisivo. Per affrontare le sfide industriali e geopolitiche, le piccole e medie imprese avranno bisogno di investimenti, competenze e strumenti digitali capaci di rendere trasporti e logistica più efficienti, sicuri e competitivi.

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