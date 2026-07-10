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Il mercato dei veicoli industriali torna a dare segnali incoraggianti. A giugno 2026 le immatricolazioni sono aumentate rispetto allo stesso mese del 2025, confermando una ripresa che interessa il comparto del trasporto merci e della logistica.

crescita dei veicoli industriali rappresenta un indicatore importante anche per l’economia italiana, perché riflette la propensione delle imprese a investire nel rinnovo delle flotte.

Veicoli industriali: crescono le immatricolazioni a giugno

Secondo gli ultimi dati ANFIA, a giugno sono stati immatricolati 2.693 autocarri, con un incremento del 6,7% rispetto allo scorso anno. Positivo anche il comparto dei rimorchi e semirimorchi pesanti, che registra una crescita del 14,4%.

A trainare il mercato sono soprattutto i semirimorchi, mentre i rimorchi mostrano ancora una flessione. Nel complesso, però, il settore dei veicoli industriali conferma un’inversione di tendenza dopo mesi caratterizzati da risultati più incerti.

Veicoli industriali: il primo semestre chiude con il segno positivo

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati immatricolati 15.002 autocarri, pari a un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche rimorchi e semirimorchi registrano un aumento dell’1,5%.

Dal punto di vista geografico, il Nord-Est è l’area che cresce di più, seguito da Sud e Isole, Nord-Ovest e Centro. I dati confermano una domanda in ripresa per i veicoli industriali, sostenuta dagli investimenti delle imprese del trasporto e della logistica.

Aumentano i mezzi pesanti e i trattori stradali

Le performance migliori riguardano i mezzi tra 5 e 8 tonnellate e quelli oltre le 16 tonnellate. In crescita anche i trattori stradali, mentre gli autocarri rigidi registrano una leggera contrazione.

L’andamento dimostra come il mercato dei veicoli industriali continui a privilegiare i mezzi destinati al trasporto a lunga percorrenza e alle attività produttive.

Diesel ancora protagonista nel mercato dei veicoli industriali

Il diesel resta la motorizzazione predominante nel mercato dei veicoli industriali. Le alimentazioni alternative, come gas, elettrico e ibrido, rappresentano ancora una quota limitata delle immatricolazioni.

La diffusione di mezzi a basse emissioni procede lentamente e richiede nuovi investimenti, infrastrutture dedicate e incentivi per favorire il rinnovo del parco circolante.

Servono incentivi per sostenere il mercato

Secondo ANFIA, i risultati di giugno rappresentano un segnale positivo, ma la crescita dei veicoli industriali dovrà essere accompagnata da politiche di sostegno agli investimenti.

L’introduzione di nuovi incentivi e il rinnovo delle flotte potrebbero accelerare la diffusione di mezzi più sicuri, efficienti e sostenibili, rafforzando la competitività del settore dei trasporti e della logistica.

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