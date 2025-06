CAMION

Piattaforma Women in Transport: 25 raccomandazioni per colmare il divario di genere nel settore dei trasporti

Il settore dei trasporti rappresenta una delle infrastrutture vitali per la competitività e la sostenibilità dell’Unione europea. Tuttavia, è ancora fortemente dominato da una componente maschile: solo il 22% della forza lavoro è composta da donne. Questo dato evidenzia un divario di genere profondo che non solo penalizza l’equità, ma limita anche il potenziale innovativo dell’intero comparto.

Women in Transport Ue: 25 azioni per aumentare le donne nei trasporti

Per affrontare questo squilibrio, la piattaforma Women in Transport – EU Platform for Change ha pubblicato 25 raccomandazioni concrete per attrarre, sostenere e valorizzare le donne nel settore dei trasporti. Si tratta di linee guida pratiche rivolte a istituzioni, imprese e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento strutturale.

Quattro aree d’azione per un settore trasporti più inclusivo

Le raccomandazioni si articolano in quattro direttrici principali:

Equilibrio vita-lavoro: promuovere flessibilità oraria, smart working e politiche di supporto alla genitorialità per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne. Parità salariale: ridurre il gender pay gap attraverso trasparenza retributiva e sistemi di valutazione equi nel settore. Crescita professionale delle donne nei trasporti: incoraggiare percorsi di carriera, mentoring, formazione e accesso a ruoli dirigenziali. Luoghi di lavoro sicuri e rispettosi: combattere molestie e discriminazioni, creando ambienti di lavoro inclusivi all’interno del mondo dei trasporti.

Nuove strategie per coinvolgere le donne nel settore dei trasporti

Le giovani generazioni chiedono nuovi linguaggi e nuovi strumenti. Tra le proposte più innovative:

Il coinvolgimento di influencer e testimonial femminili per raccontare le opportunità di carriera nei trasporti.

La revisione delle pratiche di assunzione, eliminando barriere inutili che frenano l'accesso delle donne.

La promozione di programmi di mentoring femminile per accompagnare le nuove professioniste nel settore.

Trasporti europei più forti con più donne

Favorire l’ingresso delle donne nei trasporti significa costruire un settore più resiliente, più moderno e più rappresentativo. Una forza lavoro diversificata rispecchia meglio la società e garantisce servizi più efficienti e attenti alle esigenze di tutti gli utenti.

Le raccomandazioni della UE non parlano solo di equità, ma di competitività e sostenibilità del settore nel lungo periodo.

L’appello della Commissione europea al settore

La Commissione invita aziende, enti pubblici e stakeholder a mettere in pratica le 25 raccomandazioni. Il futuro dei trasporti europei richiede scelte coraggiose, inclusive e lungimiranti: aumentare la presenza delle donne è una di queste.

Donne protagoniste del cambiamento

La transizione ecologica e digitale dell’Europa non può prescindere dal coinvolgimento attivo delle donne nel settore dei trasporti. Le 25 raccomandazioni della piattaforma Women in Transport rappresentano una guida chiara per abbattere le disuguaglianze e costruire un comparto più equo, innovativo e sostenibile.

