Trasferta autisti autotrasporto: quando non spetta la deduzione forfettaria
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La deduzione forfettaria per la trasferta degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci non spetta se l’impresa non sostiene concretamente alcun costo.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.136 del 2026.
Il chiarimento riguarda una società di autotrasporto merci per conto terzi che voleva sapere se potesse applicare la deduzione forfettaria per la trasferta degli autisti anche senza riconoscere loro indennità o rimborsi spese.
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Deduzione forfettaria per la trasferta degli autisti
L’articolo 95, comma 4, del TUIR consente alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci di dedurre, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute per la trasferta fuori dal territorio comunale, un importo forfettario pari a 59,65 euro al giorno. L’importo sale a 95,80 euro al giorno per la trasferta all’estero.
La norma riguarda le spese sostenute in relazione alla trasferta del dipendente, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Il caso esaminato
La società istante si avvale sia di autisti assunti direttamente sia di lavoratori somministrati da agenzie per il lavoro. Tuttavia, in base al CCNL applicato, non riconosce alla maggior parte degli autisti alcuna indennità di trasferta né rimborsi spese analitici.
Secondo la società, la deduzione forfettaria avrebbe dovuto spettare comunque, poiché rileverebbe il fatto che l’autista effettui una trasferta fuori dal territorio comunale, indipendentemente dall’erogazione di somme al lavoratore.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle spese di trasferta autisit
L’Agenzia delle Entrate non condivide questa interpretazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, anche se la deduzione è determinata in modo forfettario, resta necessario che l’impresa abbia effettivamente sostenuto una spesa collegata alla trasferta.
Il riferimento della norma alle “spese sostenute” è decisivo: la deduzione non opera automaticamente per il solo fatto che l’autista svolga attività fuori dal Comune.
Quando la deduzione forfettaria non spetta
La deduzione forfettaria per la trasferta degli autisti nell’autotrasporto non spetta quando l’azienda non sostiene alcun onere.
In particolare, il beneficio è escluso se l’impresa:
non eroga indennità di trasferta;
non riconosce rimborsi spese;
non sostiene costi riferibili alla trasferta del dipendente.
Nel caso analizzato, mancando un costo effettivo a carico della società, l’Agenzia conclude che la deduzione forfettaria non può essere applicata.
In sintesi, per beneficiare della deduzione non basta che la trasferta sia effettuata: serve anche il concreto sostenimento della relativa spesa.