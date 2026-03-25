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Dal 13 al 16 maggio 2026 Transpotec Logitec torna a Fiera Milano confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per l’autotrasporto e la logistica in Italia e nel panorama europeo.

La manifestazione, cresciuta ed evoluta insieme al mercato, si presenta oggi come una piattaforma di confronto e sviluppo per l’intera filiera della movimentazione delle merci – costruttori di veicoli, operatori logistici, imprese di trasporto, istituzioni e mondo della ricerca – dove trovare una completa rappresentazione dell’innovazione oggi disponibile nel settore: dai mezzi pesanti e commerciali – con una panoramica dei veicoli più innovativi– a rimorchi e allestimenti, dai servizi e soluzioni digitali alla componentistica, dalle tecnologie che rendono più efficienti e sostenibili i flussi delle merci fino ai carburanti.

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L’OFFERTA LOGITEC

L’edizione 2026 segna un ulteriore passo in avanti nel posizionamento della fiera, rafforzando in particolare la dimensione della logistica, settore sempre più strategico per la competitività industriale.

In Italia infatti il comparto della logistica conto terzi vale circa 110 miliardi di euro secondo l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, a conferma del ruolo centrale che la gestione dei flussi di merci ricopre per il sistema economico e produttivo del Paese. La rinnovata area Logitec, posizionata all’ingresso dei padiglioni 22 e 24, ospiterà oltre 80 aziende – per circa la metà nuovi espositori – e metterà in evidenza soluzioni per la logistica urbana, la distribuzione organizzata, l’automazione dei magazzini e l’intermodalità ferroviaria, marittima e aerea.

All’interno di questo spazio torna il Logistic Village di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, pensato come luogo di incontro tra imprese di trasporto, committenza industriale, istituzioni e operatori della logistica. Il villaggio ospiterà workshop, momenti formativi e occasioni di confronto sui temi politici, economici e tecnologici che stanno ridefinendo i rapporti di filiera.

Anche F.A.I. – Federazione Autotrasportatori Italiani – sarà presente con uno spazio multifunzionale dedicato alla rappresentanza del trasporto italiano, con un’arena per incontri e seminari tematici e un’area networking che accoglierà durante la manifestazione momenti di approfondimento e confronto sulle principali sfide del settore.

AUTOTRASPORTO AL GRAN COMPLETO

Il mondo dei trasporti resta il cuore storico della manifestazione. Anche questa edizione presenti tutte le otto case produttrici di veicoli industriali: DAF, Ford Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania e Volvo Trucks.

La partecipazione dei costruttori evidenzia la fiducia del settore nella manifestazione e offre una panoramica completa delle innovazioni che stanno trasformando il veicolo industriale, sempre più concepito come piattaforma tecnologica capace di integrare efficienza energetica, connettività, sicurezza e servizi digitali.

Accanto alle motrici e ai veicoli industriali torna con forza anche il mondo degli allestimenti e dei rimorchi, con la presenza di aziende come Carmosino, IFAC, Multitrax, Rolfo ICE e Thermo King. Un segmento particolarmente dinamico è quello del trasporto a temperatura controllata, fondamentale per filiere strategiche del Made in Italy come l’alimentare e il farmaceutico.

Anche sul fronte dei veicoli commerciali leggeri, sempre più centrali nella gestione della logistica urbana e delle consegne dell’ultimo miglio. Transpotec Logitec 2026 segna un deciso passo avanti. L’edizione 2026 vedrà il ritorno di grandi costruttori come Kia e Stellantis – con i brand Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel – e l’ingresso di nuovi player come Dongfeng, che ha scelto la manifestazione come occasione di debutto sul mercato europeo.

La manifestazione offrirà un panorama completo dell’ecosistema del trasporto: dai carburanti, con la presenza di brand come Enilive, Tamoil e TotalEnergies, alle soluzioni digitali per la gestione delle flotte e dei processi logistici che vedranno presenti, tra gli altri, Idea Group, Infogestweb e Win Software, fino agli pneumatici con le proposte di brand come Continental, Mak e Sos Tyres e all’aftermarket. Al post-vendita sarà dedicato l’Aftermarket Village, realizzato da DBinformation con la rivista Parts Truck, che riunirà oltre quaranta aziende specializzate e uno spazio centrale dedicato al networking tra professionisti del settore.

OBIETTIVO FORMAZIONE

A Transpotec Logitec 2026 la formazione rappresenta uno dei pilastri della manifestazione, con un ricco programma di incontri e momenti di confronto dedicati a tutta la filiera del trasporto e della logistica. Il palinsesto, realizzato con associazioni di settore, università e istituzioni, affronterà i principali fattori di trasformazione del comparto. L’evento inaugurale, organizzato con NME, offrirà un confronto sulle prospettive della mobilità di merci e persone e sulle politiche necessarie a sostenerne l’evoluzione.

Sul fronte dell’autotrasporto si discuterà di decarbonizzazione, sicurezza nel trasporto di merci pericolose e logistica dell’ultimo miglio, con attenzione anche alla formazione dei giovani e alle opportunità professionali nel settore.

Parallelamente, il programma Logitec approfondirà temi chiave della supply chain come la logistica del food, la multimodalità, la digitalizzazione – tra intelligenza artificiale e cybersecurity – e la logistica farmaceutica. In agenda anche il tema dei valichi alpini, il ruolo del cargo aereo e un focus finale dedicato alla presenza e al contributo delle donne nella logistica.

ESPERIENZA E PASSIONE

Non mancheranno momenti di esperienza diretta per gli operatori. Nelle aree esterne torneranno i Test Drive curati da Next to the Truckers, che consentiranno di provare su strada mezzi pesanti e veicoli commerciali con diverse motorizzazioni, endotermiche ed elettriche. Sempre negli spazi esterni sarà allestita la Piazza dell’Usato, dedicata ai veicoli di seconda mano selezionati dai principali dealer italiani, mentre il Truck Look Village celebrerà la passione per il mondo dei camion con una rassegna di mezzi decorati e personalizzati.

SINERGIE POSITIVE

A completare il quadro, la contemporaneità con NME – Next Mobility Exhibition – dedicata alla mobilità collettiva. La presenza simultanea dei due eventi trasformerà Fiera Milano in un hub della mobilità dove confrontarsi sulle sfide comuni alla movimentazione di merci e persone, dalla transizione energetica e digitale allo sviluppo delle infrastrutture e dell’intermodalità.

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