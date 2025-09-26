CAMION

Ecco come riduce i costi e aumenta la produttività, creando le condizioni per una maggiore redditività

Transporeon, società del gruppo Trimble, annuncia una svolta significativa nel settore trasporti e logistica con il lancio di un Transport Management System (TMS) end-to-end basato sull’Intelligenza Artificiale.

L’innovazione di Transporeon offre una piattaforma modulare e completamente integrata, pensata per ottimizzare ogni fase dei trasporti e della logistica, dalla pianificazione all’esecuzione fino alla visibilità in tempo reale.

Transporeon: TMS avanzato per trasporti e logistica

La nuova soluzione Transport Planner di Transporeon consente di creare piani di trasporto ottimali con rapidità e costi ridotti, rafforzando la capacità delle aziende di competere nel mercato globale dei trasporti e della logistica.

I risultati operativi sono già evidenti: un incremento del 20% nella capacità di carico e una riduzione del 40% delle richieste di aggiornamento sugli ordini, migliorando l’efficienza complessiva delle operazioni di trasporto e logistica.

Il nuovo TMS di Transporeon, basato su Intelligenza Artificiale, permette di automatizzare processi cruciali di trasporti e logistica, come l’approvvigionamento spot, la formulazione delle quotazioni e l’onboarding dei vettori.

Le previsioni dinamiche sui tempi di arrivo e partenza, unite a raccomandazioni predittive per le tariffe, garantiscono un controllo totale su ogni fase della catena logistica.

La gestione di tre aree strategiche per trasporti e logistica

Le innovazioni di Transporeon si concentrano su tre pilastri essenziali per trasporti e logistica moderni:

Execution & Visibility : il nuovo Transport Planner , integrato con funzioni di Autonomous Procurement e Autonomous Quotation, automatizza completamente quotazioni, negoziazioni e assegnazioni. La soluzione Transporeon Visibility garantisce tracciamento avanzato in tempo reale, sia per trasporti marittimi sia aerei, migliorando la gestione della logistica internazionale.

: il nuovo , integrato con funzioni di Autonomous Procurement e Autonomous Quotation, automatizza completamente quotazioni, negoziazioni e assegnazioni. La soluzione Transporeon Visibility garantisce tracciamento avanzato in tempo reale, sia per trasporti marittimi sia aerei, migliorando la gestione della logistica internazionale. Freight Marketplace : il rinnovato Freight Procurement sfrutta Intelligenza Artificiale e data science per decisioni strategiche nella logistica. Le richieste di quotazione multi-tratta (RFQ) consentono una contrattualizzazione precisa, basata su dati aggiornati di mercato, elemento chiave per ottimizzare i costi di trasporti e logistica.

: il rinnovato sfrutta Intelligenza Artificiale e data science per decisioni strategiche nella logistica. Le richieste di quotazione multi-tratta (RFQ) consentono una contrattualizzazione precisa, basata su dati aggiornati di mercato, elemento chiave per ottimizzare i costi di trasporti e logistica. Dock & Yard Management: strumenti come Time Slot Management, Yard Pre-Check-In e Digital Transport Documents consentono un flusso di piazzale e magazzino completamente digitalizzato, eliminando i documenti cartacei e garantendo maggiore velocità nelle operazioni di trasporto e logistica.

Transporeon: piattaforma modulare per trasporti e logistica

Il nuovo TMS modulare di Transporeon è progettato per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni azienda di trasporti e logistica. Grazie a un’architettura aperta, si integra con sistemi di terze parti o con l’intera suite Transporeon, garantendo interoperabilità e scalabilità.

Il modello di prezzo basato sull’uso effettivo elimina costose licenze annuali, consentendo alle imprese di pagare solo per i servizi realmente impiegati, un vantaggio significativo per chi opera nella gestione di trasporti e logistica.

Philipp Pfister, Sector Vice President di Transporeon, ha dichiarato che questa innovazione rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso. L’Intelligenza Artificiale ci permette di liberare il pieno potenziale della piattaforma, offrendo benefici concreti a tutta la rete globale dei trasporti e della logistica.

Quali sono i benefici per l’intero ecosistema dei trasporti e della logistica

Con il nuovo TMS end-to-end, le aziende attive nei trasporti e logistica possono:

ottimizzare la pianificazione delle spedizioni e ridurre i tempi di consegna;

automatizzare processi manuali e amministrativi legati ai trasporti e alla logistica;

monitorare in tempo reale ogni fase delle operazioni di trasporto e logistica;

ridurre costi e inefficienze nella gestione del piazzale, del magazzino e della supply chain.

Queste funzioni rendono la logistica più sostenibile, reattiva e competitiva, migliorando la resilienza delle catene di approvvigionamento in un contesto di mercato sempre più complesso.

