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L’evento si terrà il 22 e 23 settembre 2026

Transporeon riunirà a Bruxelles la community europea dei trasporti e della logistica con Transporeon Insight Europe 2026, l’appuntamento dedicato ai professionisti della supply chain.

L’evento si terrà il 22 e 23 settembre 2026 presso The EGG e coinvolgerà oltre 900 partecipanti tra aziende committenti, retailer, vettori, mittenti e operatori del settore.

L’edizione 2026, evoluzione del Transporeon Summit, nasce per offrire un confronto concreto sulle sfide che stanno trasformando il mondo della logistica. In uno scenario globale sempre più complesso e instabile, Transporeon punta a creare uno spazio di dialogo tra i diversi attori della filiera, con focus su digitalizzazione, resilienza, dati, automazione e Intelligenza Artificiale.

Transporeon e il ruolo dell’AI nella logistica

Uno dei temi centrali di Transporeon Insight Europe 2026 sarà l’applicazione dell’AI alle operazioni logistiche. L’Intelligenza Artificiale non sarà affrontata come semplice tendenza tecnologica, ma come strumento operativo per migliorare pianificazione, esecuzione dei trasporti, procurement logistico, gestione dei costi e controllo dei flussi.

Le sessioni approfondiranno i fattori necessari per passare dalla sperimentazione all’implementazione su larga scala: qualità e disponibilità dei dati, integrazione dei sistemi, gestione del cambiamento e ritorno misurabile sugli investimenti. Transporeon dedicherà inoltre spazio alle PMI, con indicazioni su come avviare percorsi di trasformazione digitale anche senza i budget delle grandi multinazionali.

Case study e settori verticali

Il programma includerà case study reali presentati direttamente dai clienti, con testimonianze di aziende come Barilla, Knauf, Amazon Freight, ArcelorMittal e Microsoft. Le sessioni saranno orientate agli aspetti pratici: cambiamenti operativi introdotti, criticità affrontate e risultati ottenuti attraverso soluzioni digitali per la gestione dei trasporti.

Ampio spazio sarà riservato anche ai percorsi verticali dedicati a specifici settori industriali, in particolare chimico e retail/FMCG. Si tratta di comparti caratterizzati da elevati ritmi operativi, complessità normative e forte esigenza di visibilità lungo la supply chain. Tra i temi in agenda figurano compliance, interruzioni globali, resilienza digitale, gestione dei piazzali e ottimizzazione delle baie di carico.

Innovazione e networking secondo Transporeon

Tra gli appuntamenti principali ci sarà The NEXT, la presentazione annuale delle innovazioni tecnologiche di Trimble. La sessione offrirà una panoramica sulle evoluzioni più recenti nelle aree della pianificazione ed esecuzione dei trasporti, del procurement logistico, della gestione di piazzali e baie di carico e del controllo dei costi di trasporto.

L’evento proporrà inoltre masterclass, tavole rotonde e sessioni di matchmaking dedicate a tutti gli attori della supply chain. Una novità dell’edizione 2026 sarà il networking Women in Logistics, pensato per favorire il confronto professionale e la creazione di nuove connessioni nel settore.

Transporeon, società di Trimble, opera con la missione di “sincronizzare il trasporto con il mondo”. La piattaforma collega oltre 1.500 mittenti e retailer con più di 210.000 vettori e fornitori di servizi logistici, supportando ogni giorno l’esecuzione di oltre 120.000 trasporti e la prenotazione di più di 115.000 appuntamenti di carico e scarico.

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