Con l’inizio del 2026 cambiano le regole per i camion che attraversano l’Ungheria. Il transito dei mezzi pesanti destinati al trasporto internazionale sarà infatti consentito solo lungo determinati assi stradali, individuati preventivamente dalle autorità e riuniti nella cosiddetta Transit Road Network.

La nuova disciplina interessa in modo diretto autotrasportatori, spedizionieri e conducenti che transitano nel Paese senza effettuare carico o scarico.

Transito camion in Ungheria: cosa cambia dal 2026

Il Ministero delle Costruzioni e dei Trasporti di Ungheria è intervenuto sul tema del traffico merci internazionale.

Dal gennaio 2026 cambiano le modalità di attraversamento del Paese. I veicoli in transito non potranno più utilizzare liberamente la rete stradale nazionale.

Il passaggio sarà consentito solo lungo una rete di strade individuate dalle autorità.La Transit Road Network.

La disposizione si inserisce nel quadro della normativa nazionale sul trasporto stradale e sulla gestione della viabilità.

Che cosa si intende per Transit Road Network

Con l’espressione Transit Road Network si identifica l’insieme delle strade autorizzate al transito dei veicoli impegnati nel trasporto merci internazionale.

Dal 2026 cambiano quindi le regole operative:

non sarà più possibile ottimizzare il percorso in autonomia;

le indicazioni del navigatore non avranno valore ai fini della conformità;

il fatto che una strada sia aperta ai mezzi pesanti non sarà sufficiente.

Ai fini del rispetto della normativa, conta esclusivamente che l’intero tragitto rientri nella rete di transito ufficiale.

Dove consultare la mappa ufficiale per il transito dei camion in Ungheria

La mappa della Transit Road Network è resa disponibile tramite il National Access Point (NAP) ungherese e costituisce l’unico riferimento riconosciuto dalle autorità.

Link diretto alla mappa ufficiale: https://www.utinform.hu/en/static/tranzitut-halozat?d=0

Spetta all’impresa e al conducente verificare prima dell’ingresso in Ungheria che il percorso pianificato sia interamente conforme.

Transito camion: quali veicoli sono soggetti all’obbligo

In base alle indicazioni fornite dall’IRU – International Road Transport Union, su fonte MKFE, l’obbligo riguarda:

i veicoli con massa complessiva superiore a 20 tonnellate;

i trasporti internazionali in transito, privi di punto di partenza o destinazione finale in Ungheria.

Uscita dalla rete: quando è ammessa

L’allontanamento dalla rete autorizzata è consentito solo in circostanze ben definite e, in ogni caso, senza attraversare aree residenziali:

per raggiungere un luogo di carico o scarico situato in Ungheria, collegato a una specifica operazione di trasporto;

per accedere a un’area di sosta, qualora sia stato raggiunto il limite massimo delle ore di guida.

In mancanza di tali condizioni, l’uscita dalla rete comporta l’applicazione di sanzioni.

Limiti dei sistemi di navigazione

I navigatori satellitari attualmente in uso non tengono conto della Transit Road Network ungherese.

Di conseguenza, possono suggerire deviazioni dovute al traffico, percorsi alternativi o strade secondarie che, dal 2026, non saranno più consentite ai veicoli in transito internazionale.

Seguire tali indicazioni, anche se apparentemente logiche, espone il conducente e l’impresa a provvedimenti sanzionatori.

Controlli e sanzioni per il transito dei camion

Le autorità ungheresi hanno annunciato verifiche mirate e controlli intensivi per garantire il rispetto della nuova normativa. Non è prevista alcuna fase di tolleranza: le regole saranno applicate fin dall’entrata in vigore. La responsabilità è condivisa tra azienda di autotrasporto e autista.

