Traforo Monte Bianco e Frejus: tariffe pedaggio e date chiusura 2026
Tabella tariffe e calendario completo dei lavori di manutenzione 2026
Con l’inizio del nuovo anno arrivano gli aggiornamenti su tariffe pedaggio e date di chiusura 2026 per Traforo Monte Bianco e Frejus, due infrastrutture fondamentali per i collegamenti tra Italia e Francia.
I gestori dei trafori hanno comunicato l’adeguamento dei pedaggi e il calendario dettagliato delle interruzioni previste per i lavori di manutenzione, informazioni centrali per camionisti, imprese di autotrasporto e operatori della logistica internazionale.
Tariffe pedaggio 2026 per Traforo Monte Bianco e Frejus
Per il 2026 le tariffe pedaggio applicate al Traforo Monte Bianco e al Frejus aumentano dell’1,19%. L’adeguamento corrisponde al tasso medio di inflazione registrato in Italia e in Francia e riguarda tutte le categorie di veicoli.
Le tabelle tariffe pedaggio, differenziate per classe di veicolo, sono state rese disponibili dalle società concessionarie e costituiscono il riferimento per la pianificazione dei costi di percorrenza lungo l’asse transfrontaliero.
Date di chiusura 2026 del Traforo del Frejus
Chiusure temporanee per lavori sulla “metropolitana 1” (direzione Francia–Italia)
- Giovedì 8 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Venerdì 9 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Sabato 10 gennaio: 4.30–5.15
- Lunedì 12 gennaio: 22.30–23.15
- Martedì 13 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Mercoledì 14 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Giovedì 15 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Venerdì 16 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Sabato 17 gennaio: 4.30–5.15
- Lunedì 26 gennaio: 22.30–23.15
- Martedì 27 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Mercoledì 28 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Giovedì 29 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Venerdì 30 gennaio: 4.30–5.15 e 22.30–23.15
- Sabato 31 gennaio: 4.30–5.15
Chiusure per manutenzione della seconda canna
- Lunedì 19 gennaio: 21.30–22.15
- Martedì 20 gennaio: 5.30–6.15 e 21.30–22.15
- Mercoledì 21 gennaio: 5.30–6.15 e 21.30–22.15
- Giovedì 22 gennaio: 5.30–6.15 e 21.30–22.15
- Venerdì 23 gennaio: 5.30–6.15 e 21.30–22.15
- Sabato 24 gennaio: 5.30–6.15
Chiusura totale
Per l’installazione di una nuova versione del sistema di monitoraggio, il Traforo del Frejus sarà completamente chiuso da sabato 24 gennaio ore 22 a domenica 25 gennaio ore 6.
Traforo del Monte Bianco: calendario chiusure e senso unico alternato 2026
Interruzioni totali della circolazione – 12 notti
Gennaio
-
Lunedì 12 → martedì 13: 22.00–6.00
Febbraio
- Lunedì 9 → martedì 10: 22.00–6.00
- Giovedì 19 → venerdì 20: 23.00–4.00
Marzo
-
Lunedì 9 → martedì 10: 19.00–6.00
Aprile (tutte 22.00–6.00)
- Lunedì 13 → martedì 14
- Martedì 14 → mercoledì 15
- Mercoledì 15 → giovedì 16
- Giovedì 16 → venerdì 17
- Lunedì 20 → martedì 21
- Martedì 21 → mercoledì 22
- Mercoledì 22 → giovedì 23
- Giovedì 23 → venerdì 24
Circolazione a senso unico alternato – 9 notti
(orario 22.30–6.00)
Gennaio
- Martedì 13 → mercoledì 14
- Mercoledì 14 → giovedì 15
- Giovedì 15 → venerdì 16
Febbraio
- Martedì 10 → mercoledì 11
- Mercoledì 11 → giovedì 12
- Giovedì 12 → venerdì 13
Marzo
- Martedì 10 → mercoledì 11
- Mercoledì 11 → giovedì 12
- Giovedì 12 → venerdì 13
Impatti su traffico e autotrasporto
Il quadro complessivo di Traforo Monte Bianco e Frejus per il 2026 richiede una pianificazione particolarmente attenta. L’aumento delle tariffe pedaggio e il fitto calendario di date di chiusura notturne possono incidere su tempi di percorrenza, organizzazione dei turni e costi operativi.
Per camionisti e imprese di autotrasporto, disporre di informazioni complete e aggiornate è essenziale per evitare soste non programmate e ridurre l’impatto economico lungo uno dei principali corridoi alpini tra Italia e Francia.