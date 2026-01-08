Con l’inizio del nuovo anno arrivano gli aggiornamenti su tariffe pedaggio e date di chiusura 2026 per Traforo Monte Bianco e Frejus, due infrastrutture fondamentali per i collegamenti tra Italia e Francia.

I gestori dei trafori hanno comunicato l’adeguamento dei pedaggi e il calendario dettagliato delle interruzioni previste per i lavori di manutenzione, informazioni centrali per camionisti, imprese di autotrasporto e operatori della logistica internazionale.

Tariffe pedaggio 2026 per Traforo Monte Bianco e Frejus

Per il 2026 le tariffe pedaggio applicate al Traforo Monte Bianco e al Frejus aumentano dell’1,19%. L’adeguamento corrisponde al tasso medio di inflazione registrato in Italia e in Francia e riguarda tutte le categorie di veicoli.

Le tabelle tariffe pedaggio, differenziate per classe di veicolo, sono state rese disponibili dalle società concessionarie e costituiscono il riferimento per la pianificazione dei costi di percorrenza lungo l’asse transfrontaliero.

Date di chiusura 2026 del Traforo del Frejus

Per il Traforo del Fréjus , l’apertura della seconda canna consente di svolgere molte operazioni di manutenzione senza traffico alternato. Tuttavia, per specifici interventi tecnici sono previste chiusure temporanee.

Chiusure temporanee per lavori sulla “metropolitana 1” (direzione Francia–Italia)

Giovedì 8 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Venerdì 9 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Sabato 10 gennaio : 4.30–5.15

: 4.30–5.15 Lunedì 12 gennaio : 22.30–23.15

: 22.30–23.15 Martedì 13 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Mercoledì 14 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Giovedì 15 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Venerdì 16 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Sabato 17 gennaio : 4.30–5.15

: 4.30–5.15 Lunedì 26 gennaio : 22.30–23.15

: 22.30–23.15 Martedì 27 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Mercoledì 28 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Giovedì 29 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Venerdì 30 gennaio : 4.30–5.15 e 22.30–23.15

: 4.30–5.15 e 22.30–23.15 Sabato 31 gennaio: 4.30–5.15

Chiusure per manutenzione della seconda canna

Lunedì 19 gennaio : 21.30–22.15

: 21.30–22.15 Martedì 20 gennaio : 5.30–6.15 e 21.30–22.15

: 5.30–6.15 e 21.30–22.15 Mercoledì 21 gennaio : 5.30–6.15 e 21.30–22.15

: 5.30–6.15 e 21.30–22.15 Giovedì 22 gennaio : 5.30–6.15 e 21.30–22.15

: 5.30–6.15 e 21.30–22.15 Venerdì 23 gennaio : 5.30–6.15 e 21.30–22.15

: 5.30–6.15 e 21.30–22.15 Sabato 24 gennaio: 5.30–6.15

Chiusura totale

Per l’installazione di una nuova versione del sistema di monitoraggio, il Traforo del Frejus sarà completamente chiuso da sabato 24 gennaio ore 22 a domenica 25 gennaio ore 6.

Traforo del Monte Bianco: calendario chiusure e senso unico alternato 2026

Per il Traforo del Monte Bianco è stato definito un calendario di interruzioni tra gennaio e aprile, che comprende 12 notti di chiusura totale e 9 notti di circolazione a senso unico alternato.

Interruzioni totali della circolazione – 12 notti

Gennaio

Lunedì 12 → martedì 13: 22.00–6.00

Febbraio

Lunedì 9 → martedì 10 : 22.00–6.00

: 22.00–6.00 Giovedì 19 → venerdì 20: 23.00–4.00

Marzo

Lunedì 9 → martedì 10: 19.00–6.00

Aprile (tutte 22.00–6.00)

Lunedì 13 → martedì 14

Martedì 14 → mercoledì 15

Mercoledì 15 → giovedì 16

Giovedì 16 → venerdì 17

Lunedì 20 → martedì 21

Martedì 21 → mercoledì 22

Mercoledì 22 → giovedì 23

Giovedì 23 → venerdì 24

Circolazione a senso unico alternato – 9 notti

(orario 22.30–6.00)

Gennaio

Martedì 13 → mercoledì 14

Mercoledì 14 → giovedì 15

Giovedì 15 → venerdì 16

Febbraio

Martedì 10 → mercoledì 11

Mercoledì 11 → giovedì 12

Giovedì 12 → venerdì 13

Marzo

Martedì 10 → mercoledì 11

Mercoledì 11 → giovedì 12

Giovedì 12 → venerdì 13

Impatti su traffico e autotrasporto

Il quadro complessivo di Traforo Monte Bianco e Frejus per il 2026 richiede una pianificazione particolarmente attenta. L’aumento delle tariffe pedaggio e il fitto calendario di date di chiusura notturne possono incidere su tempi di percorrenza, organizzazione dei turni e costi operativi.

Per camionisti e imprese di autotrasporto, disporre di informazioni complete e aggiornate è essenziale per evitare soste non programmate e ridurre l’impatto economico lungo uno dei principali corridoi alpini tra Italia e Francia.