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Calendario, orari e informazioni utili

Il Traforo del Monte Bianco è interessato da 41 chiusure notturne nel secondo semestre 2026.

Il calendario delle interruzioni totali della circolazione è stato pubblicato dal GEIE TMB, il raggruppamento italo-francese che gestisce l’infrastruttura tra Italia e Francia.

Le chiusure sono previste per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione della struttura. A differenza degli anni precedenti, nel 2026 non è prevista una chiusura totale prolungata del traforo, ma una serie di stop notturni distribuiti tra settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Chiusure notturne al Traforo del Monte Bianco: gli orari

La maggior parte delle interruzioni avverrà dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Durante queste fasce orarie il traforo non sarà percorribile in entrambe le direzioni.

Il GEIE segnala inoltre che potrebbero verificarsi disagi nell’ora precedente la chiusura e nell’ora successiva alla riapertura, anche a causa dell’eventuale transito di veicoli sotto scorta.

Calendario chiusure Traforo Monte Bianco 2026

Le chiusure notturne sono previste nelle seguenti date:

Settembre 2026

Il traforo sarà chiuso nelle notti del:

14, 15, 16 e 17 settembre

21, 22, 23 e 24 settembre

28, 29 e 30 settembre

Ottobre 2026

Nel mese di ottobre le chiusure interesseranno le notti del:

1 ottobre

5, 6, 7 e 8 ottobre

13, 14 e 15 ottobre

19, 20, 21 e 22 ottobre

26, 27, 28 e 29 ottobre

È inoltre prevista una chiusura più lunga dalle ore 19:00 del 12 ottobre alle ore 6:00 del 13 ottobre.

Novembre 2026

A novembre il Traforo del Monte Bianco sarà chiuso nelle notti del:

2, 3, 4 e 5 novembre

16, 17, 18 e 19 novembre

Un’altra interruzione prolungata è prevista dalle ore 18:00 del 24 novembre alle ore 6:00 del 25 novembre.

Dicembre 2026

Nel mese di dicembre le chiusure notturne riguarderanno le date del:

14, 15, 16 e 17 dicembre

Perché il Traforo del Monte Bianco chiude di notte

Le interruzioni della circolazione sono necessarie per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e programmata all’interno del traforo. Questi lavori permettono di garantire la sicurezza dell’infrastruttura e il corretto funzionamento degli impianti.

La scelta di concentrare gli interventi nelle ore notturne punta a ridurre l’impatto sulla circolazione, anche se non si escludono rallentamenti e disagi nelle fasce immediatamente precedenti e successive alla chiusura.

Calendario previsionale: possibili variazioni

Il programma diffuso dal GEIE è indicato come calendario previsionale. Le date e gli orari delle chiusure potrebbero quindi subire modifiche in base all’avanzamento dei lavori, alle condizioni operative o ad altre esigenze tecniche.

Prima di mettersi in viaggio, soprattutto nei collegamenti tra Valle d’Aosta e Francia, è consigliabile verificare gli aggiornamenti ufficiali sulla viabilità del Traforo del Monte Bianco.

Cosa devono sapere gli autisti

Chi prevede di utilizzare il Traforo del Monte Bianco nei mesi autunnali del 2026 dovrà prestare particolare attenzione alle date di chiusura e programmare il viaggio in anticipo.

Le interruzioni totali della circolazione potranno incidere sui collegamenti transfrontalieri, in particolare per chi viaggia nelle ore serali e notturne. In caso di necessità, sarà opportuno valutare percorsi alternativi e controllare le condizioni del traffico prima della partenza.

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