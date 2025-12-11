CAMION

L’apertura è prevista dalle ore 17 dopo 102 giorni di lavori e test di sicurezza terminati

Il Traforo Monte Bianco riapre domani 12 dicembre 2025 alle ore 17, dopo 102 giorni di lavori continuu che hanno impegnato personale tecnico e sistemi di controllo.

La riapertura arriva al termine di verifiche programmate che si concludono nelle prossime ore. Pertanto, il collegamento transalpino si prepara a tornare operativo con impianti aggiornati e pienamente verificati.

Traforo Monte Bianco aperto il 12 dicembre 2025

L’apertura del Traforo Monte Bianco è prevista per il 12 dicembre 2025 alle ore 17. La data segna la conclusione di una fase intensa di lavori e controlli. Il tunnel tornerà disponibile con sistemi verificati e condizioni pienamente controllate.

La circolazione riprenderà con standard tecnici allineati ai requisiti più recenti.

Test di sicurezza del Tunnel del Monte Bianco

Le squadre impegnate nel Traforo Monte Bianco hanno completato oltre ottocento test dedicati ai sistemi di sicurezza. Le verifiche sono iniziate alla fine di novembre e sono avanzate senza pause.

L’ultima esercitazione obbligatoria prevista per il 2025 confermerà la piena efficienza degli impianti prima della riapertura.

Il TMB-GEIE ha coordinato ogni fase delle attività tecniche e ha mantenuto un ritmo costante per rispettare il programma stabilito. Infatti, i tecnici hanno monitorato ventilazione, sensori, comunicazioni e procedure di emergenza per garantire condizioni adeguate alla ripresa del traffico.

Lavori al Tunnel del Monte Bianco

I lavori avviati il 1° settembre nel Traforo Monte Bianco hanno raggiunto la fase finale dopo 102 giorni consecutivi di attività.

Oltre centocinquanta persone hanno operato in turnazione continua per intervenire sulla volta e sulle aree interne. Inoltre, il numero totale di ore lavorate supera le centocinquantamila.

Le concessionarie SITMB e ATMB hanno investito ventuno milioni di euro nel 2025 per migliorare la struttura del traforo e aumentare gli standard di sicurezza. Tale impegno rafforza l’affidabilità della galleria e permette una riapertura con impianti aggiornati.

