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l Traforo del Frejus si prepara a un mese di settembre 2026 caratterizzato da interventi di manutenzione programmata e modifiche temporanee alla viabilità. SITAF ha reso noto il calendario delle chiusure previste, concentrate soprattutto nelle ore notturne.

Con l’apertura della seconda galleria non viene più applicato il senso unico alternato durante le normali attività di manutenzione. Sono invece previste brevi chiusure del traforo per consentire le operazioni di posa e rimozione dei cantieri.

Traforo del Frejus: chiusure dal 1° al 12 settembre

1, 2, 3 e 4 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15 e dalle 22:30 alle 23:15.

5 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15.

7 settembre chiusura dalle 22:00 alle 06:00 dell’8 settembre.

8 settembre nuova chiusura totale dalle 22:00 alle 06:00 del 9 settembre.

9 settembre chiusura anche dalle 22:30 alle 23:15.

10 e 11 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15 e dalle 22:30 alle 23:15.

12 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15.

Chiusure dal 14 al 19 settembre

14 settembre chiusura dalle 22:30 alle 23:15.

15 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15 e dalle 21:30 alle 22:15.

16 e 17 settembre chiusura dalle 05:30 alle 06:15 e dalle 21:30 alle 22:15. Tra le 22:15 e le 05:30 il traforo sarà aperto in modalità bidirezionale.

18 settembre chiusura dalle 05:30 alle 06:15 e dalle 22:30 alle 23:15.

19 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15.

Traforo del Frejus: chiusure dal 21 al 30 settembre

21 settembre chiusura dalle 22:30 alle 23:15.

Dal 22 al 25 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15 e dalle 22:30 alle 23:15.

26 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15.

28 settembre chiusura dalle 22:30 alle 23:15.

29 e 30 settembre chiusura dalle 04:30 alle 05:15 e dalle 22:30 alle 23:15.

Attenzione alle chiusure del 7 e 8 settembre

Particolare attenzione va alle notti del 7 e dell’8 settembre, quando il Traforo del Frejus sarà interessato da due chiusure totali di otto ore.

Chi viaggia tra Italia e Francia, soprattutto con mezzi pesanti, dovrà quindi organizzare con cura orari e soste.

Prima della partenza resta consigliato controllare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

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