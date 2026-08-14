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Traffico intenso a Ferragosto. Anas prevede oltre 24 milioni di spostamenti tra il 14 e il 16 agosto. Le ultime partenze si concentreranno tra venerdì e sabato. Da domenica inizieranno invece i primi rientri verso le grandi città.

Le fasce più critiche saranno venerdì 14 agosto nel pomeriggio, sabato 15 agosto al mattino e tutta la giornata di domenica 16 agosto. Per ridurre i disagi, Anas ha rafforzato il presidio sulla rete e limitato la presenza dei cantieri.

Traffico di Ferragosto, oltre 24 milioni di spostamenti

Anas stima oltre 24 milioni di spostamenti tra venerdì e domenica. Per gestire il traffico saranno in servizio circa 2.500 addetti tra tecnici e personale operativo. Intanto è stata alleggerita anche la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre ne resteranno chiusi o sospesi 1.175, l’83% del totale.

Traffico da bollino rosso: quando sono previsti i picchi

Viabilità Italia indica bollino rosso venerdì pomeriggio e sabato mattina, soprattutto per le partenze verso mare e località turistiche.

La fase più delicata arriverà però domenica 16 agosto, quando il traffico aumenterà per i primi rientri verso i grandi centri urbani.

Per i mezzi pesanti il divieto di circolazione è previsto venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22 e sabato 15 e domenica 16 dalle 7 alle 22.

Le strade dove è atteso più traffico

Tra le arterie maggiormente interessate figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Traffico sostenuto è atteso anche sulla SS148 Pontina, sulla SS7 Appia, sulla E45, sulla SS1 Aurelia e sulla SS16 Adriatica. Al Nord attenzione alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, alla SS309 Romea e alla SS51 di Alemagna.

Traffico e sicurezza, l’appello di Anas

Anas invita gli automobilisti a controllare la situazione del traffico prima della partenza, rispettare i limiti di velocità e mantenere una guida prudente.

Particolare attenzione all’uso del cellulare: la raccomandazione è di non utilizzarlo mentre si è alla guida e di pianificare gli spostamenti evitando, quando possibile, le fasce da bollino rosso.

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