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Quando centinaia di veicoli si muovono ogni giorno sul territorio nazionale, sapere dove si trovano non basta più. La sfida è trasformare le informazioni che arrivano dai mezzi in strumenti capaci di supportare l’organizzazione, migliorare i processi e rendere più efficiente la gestione delle attività.

È il percorso che il Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, sta sviluppando insieme a Golia360, piattaforma di fleet management di Infogestweb, società del Gruppo 360PAY.

Un progetto che parte dalla localizzazione dei veicoli, ma guarda a un obiettivo più ampio: mettere in relazione mezzi, persone, missioni di trasporto e sistemi aziendali, così che i dati raccolti sul campo diventino informazioni utili alle decisioni operative.

«La logistica rappresenta uno degli elementi centrali del nostro modello di servizio: è il punto di collegamento tra il produttore del rifiuto e l’impianto di destinazione finale», spiega Pierpaolo Parodi, Direttore Logistico del Gruppo EcoEridania. «Ogni giorno movimentiamo circa 800 mezzi, con una presenza capillare su gran parte del territorio nazionale. La qualità, la puntualità e la sicurezza del servizio dipendono dalla capacità di organizzare e controllare efficacemente i trasporti».

La collaborazione si inserisce nell’evoluzione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il decreto direttoriale MASE n. 275/2026 ha fissato le regole tecniche per la gestione dei dati sui percorsi e rinviato al 13 settembre 2027 l’obbligo di trasmetterli al registro. Un passaggio che rende ancora più importante dotarsi di sistemi affidabili e capaci di integrare le informazioni raccolte durante il trasporto.

«Abbiamo scelto di anticipare il cambiamento investendo già da tempo nei sistemi di geolocalizzazione e nella loro integrazione con i nostri processi operativi. », prosegue Parodi. «Questo ci permetterà di affrontare gradualmente alcuni aspetti determinanti: connettività, interazione con gli autisti, affidabilità dei dati e imprevisti di viaggio. Essere pronti oggi significa avere tempo per testare e migliorare le soluzioni».

Dalla geolocalizzazione all’integrazione dei processi



È nella capacità di collegare tecnologia e operatività che si inserisce la collaborazione con Golia360. Sui mezzi di Gruppo EcoEridania le centraline Golia360 raccolgono informazioni sulla posizione, sull’utilizzo dei veicoli e sui consumi di carburante.

Questi dati alimentano la piattaforma di fleet management, pensata per integrarli con le attività di trasporto e, progressivamente, con i sistemi gestionali aziendali. «Quando vengono movimentati numerosi veicoli ogni giorno, la localizzazione è indispensabile, ma non può restare un’informazione isolata», osserva Claudio Carrano, Founder & CEO di Golia360. «La nostra piattaforma non si limita a raccogliere i dati dai veicoli, ma dialoga con i processi e i sistemi gestionali delle aziende.

La collaborazione con Gruppo EcoEridania è un esempio di come la tecnologia possa evolvere partendo dalle esigenze operative reali, creando soluzioni che migliorano il lavoro quotidiano e accompagnano la crescita delle imprese». L’obiettivo è collegare veicoli, missioni e documentazione di trasporto, favorendo una gestione più coordinata e riducendo la frammentazione delle informazioni. «La tecnologia deve semplificare il lavoro degli operatori, migliorare la qualità delle informazioni e offrire all’azienda una visione più completa della flotta», aggiunge Carrano.

Il dialogo tra dispositivi di bordo e RENTRI potrà ridurre inserimenti e verifiche manuali, limitando il rischio di errore. «Siamo al lavoro per ottenere informazioni più tempestive, coerenti e facilmente verificabili lungo tutta la filiera», sottolinea Parodi. «La possibilità di associare in modo sempre più preciso il percorso al relativo formulario semplificherà controlli, archiviazione e rendicontazione. Il vero valore sarà avere un processo più fluido, nel quale le persone possano concentrarsi sul servizio».

Dai dati di bordo alle decisioni: efficienza e sostenibilità



La possibilità di leggere i consumi di carburante insieme alle tratte e alle attività di trasporto offre nuove prospettive di analisi delle prestazioni della flotta. «Disporre di dati puntuali ci permette di comprendere meglio come vengono utilizzati i mezzi, individuare inefficienze e promuovere stili di guida più virtuosi», spiega Parodi. «Associare consumi ed emissioni a specifiche missioni ci consente di passare da stime generiche a informazioni misurate e verificabili. Sono dati che avranno un ruolo crescente anche nella rendicontazione di sostenibilità, aiutandoci a definire obiettivi di riduzione più accurati e a fornire agli stakeholder evidenze concrete», continua Parodi. «L’obiettivo non è controllare il singolo autista, ma migliorare efficienza operativa, sicurezza e sostenibilità».

Golia360 dispone, inoltre, del modulo per la gestione delle presenze dei conducenti, attivo nel progetto EcoEridania. L’obiettivo è centralizzare le informazioni su mezzi, personale e attività, rendendole disponibili per una pianificazione più efficace e una gestione più tempestiva degli imprevisti. «Puntiamo così a migliorare l’organizzazione delle missioni e a gestire in modo puntuale le variazioni quotidiane», osserva Parodi. «La tecnologia diventa un supporto ulteriore al lavoro degli autisti, per semplificare i processi e ridurre le attività manuali. L’accoglienza è stata positiva e il confronto continuo ha favorito l’adattamento».

Il progetto proseguirà con la valutazione di nuove integrazioni per la tracciabilità dei rifiuti e con l’approfondimento degli strumenti di analisi dello stile di guida. «Per una realtà articolata come la nostra è fondamentale disporre di strumenti flessibili, integrabili con i sistemi aziendali e capaci di adattarsi a un quadro normativo in evoluzione», conclude Parodi. «Vogliamo trasformare i dati in uno strumento utile per la crescita aziendale e per le persone che ogni giorno lavorano sul campo».