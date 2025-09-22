CAMION

Torello compie cinquant’anni, l’azienda di logistica, nata nel 1975 a Montoro (Avellino), è oggi un gruppo di logistica con sedi in Italia e in Europa, oltre 320 milioni di euro di fatturato consolidato e più di 4.000 veicoli industriali e commerciali.

Un percorso di Torello fotografa l’evoluzione della logistica in Italia: da servizio di supporto a infrastruttura internazionale strategica per filiere produttive complesse.

Torello: da azienda locale a impresa di logistica europea

La crescita di Torello nella logistica è legata anche al passaggio generazionale avvenuto negli anni Novanta, quando i figli del fondatore, Umberto, Concetta e Antonio, hanno assunto ruoli di guida.

In un settore che cominciava a spostarsi verso il modello 3PL (Third Party Logistics), la Torello ha scelto di espandersi con una rete di piattaforme e acquisizioni mirate.

Tra i passaggi più significativi, l’apertura nel 2007 di TN Logistica SK in Slovacchia, la creazione di TN Service nel 2009 per la manutenzione della flotta e l’acquisizione nel 2014 di DIF – Distribuzione Italiana Food, specializzata nella catena del freddo.

Tecnologia e infrastrutture: logistica Torello

Oggi il Gruppo Torello gestisce 338.000 metri quadrati di magazzini multi-temperatura e depositi doganali. Dispone di sistemi RFID ed EDI e progetti basati su intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi e la logistica di produzione.

I servizi dell’azienda di logistica Torello vanno dal trasporto primario e secondario allo stoccaggio. La copertura tocca settori come food, moda, hi-tech, automotive e distribuzione organizzata.

La nuova sede di Montoro, vicino a Salerno e Napoli, è pensata come hub per il Sud Italia. Un ruolo di incontro tra produzione, ricerca universitaria e reti di trasporto.

Una scelta che risponde anche alla necessità di bilanciare la presenza del gruppo tra Nord e Sud, dopo l’apertura in Piemonte e Francia.

Sostenibilità e nuova generazione

Il 2025 è anche l’anno del terzo Rapporto di Sostenibilità, documento con cui Torello rendiconta le proprie politiche ambientali, sociali e di governance.

La sostenibilità è uno dei tre pilastri su cui l’azienda dichiara di voler costruire il futuro, insieme alla formazione delle nuove generazioni, sia all’interno della famiglia sia attraverso progetti come TN Service Young, e alla tecnologia data-driven per una logistica sempre più integrata.

La storia di Torello riflette l’evoluzione del settore della logistica

La storia di Torello è significativa per l’intero comparto della logistica. Racconta come una realtà familiare possa diventare un attore europeo della logistica integrata senza rinunciare alle proprie radici territoriali.

Un percorso attraverso le trasformazioni strutturali come la decarbonizzazione dei trasporti e la digitalizzazione, fattori che stanno cambiando la competizione nel mercato europeo della logistica.

