MAN Italia lancia i test drive sui mezzi pesanti con il MAN Lion’s Off-Road Experience 2026, un progetto dedicato alle applicazioni più impegnative del settore cava-cantiere. Un’iniziativa che unisce dimostrazione pratica, consulenza tecnica e tecnologia avanzata, confermando il ruolo di MAN come punto di riferimento nel mondo degli impieghi heavy-duty.

MAN Lion’s Off-Road Experience 2026: il progetto MAN per il cava-cantiere

Presso le Cave Merlini Gaggiano, alle porte di Milano, MAN Truck & Bus Italia ha ufficialmente presentato il MAN Lion’s Off-Road Experience 2026.

Da aprile a ottobre, una flotta dimostrativa composta da quattro veicoli consentirà ai professionisti del settore di fare test drive e di provare sul campo mezzi pesanti MAN allestiti per il cava-cantiere, verificandone direttamente robustezza, affidabilità e soluzioni tecnologiche.

Il peso dei mezzi pesanti cava-cantiere nel mercato italiano dei veicoli industriali

Il 70% del parco circolante di mezzi pesanti italiano è costituito da veicoli allestiti su telaio. In particolare, ribaltabili e ribaltabili trilaterali rappresentano il cuore del segmento cava-cantiere pesante.

MAN si conferma primo costruttore estero di mezzi pesanti con una quota di mercato complessiva del 15,7%. La quota sale al 16,6% nei ribaltabili e al 14,3% nei trilaterali. Questi numeri evidenziano la capacità del costruttore di offrire mezzi pesanti progettati per lavorare nelle condizioni più estreme.

Non semplici test drive sui mezzi pesanti ma un progetto commerciale concreto

Il MAN Lion’s Off-Road Experience 2026 non è un semplice evento itinerante di test drive sui mezzi pesanti, ma un vero progetto commerciale e consulenziale. In collaborazione con allestitori di riferimento, MAN porta direttamente in cava soluzioni reali e operative: vasche tonde, vasche quadre, aperture ad ali di gabbiano.

Durante ogni appuntamento, per i test dirive sui mezzi pesanti, i partecipanti saranno affiancati dagli istruttori della MAN ProfiDrive e dagli esperti prodotto di MAN Italia, per approfondimenti tecnici mirati e consulenze personalizzate.

La flotta MAN TGS per il cava-cantiere per i test drive

La flotta del MAN Lion’s Off-Road Experience 2026 è composta da quattro veicoli MAN TGS. Mezzi pesanti configurati per affrontare gli impieghi più gravosi del settore:

I quattro MAN TGS protagonisti

TGS 41.480 con ribaltabile posteriore a vasca tonda da 18 m³ e telo elettrico con radiocomando (Cantoni)

TGS 41.520 con vasca quadra da 18 m³ e tetto scorrevole elettrico (Pastore)

TGS 41.480 con ribaltabile da 20 m³, pianale in Hardox 500 TUF e impianto idraulico a spinta diretta (Comes)

TGS 41.540 con ribaltabile da 20 m³ e apertura ad ali di gabbiano per la massima versatilità (Emilcamion)

Gli allestitori per la realizzazione di questo mezzi pesanti, sono partner strategici di MAN Italia, selezionati per l’esperienza maturata nel cava-cantiere e la profonda conoscenza delle esigenze operative del settore.

Le dichiarazioni di MAN Italia

“Tramite questa iniziativa vogliamo mostrare concretamente cosa significa lavorare con un MAN in cava-cantiere”, afferma Lorenzo Boghich, Direttore Vendite e Prodotto Truck di MAN Italia. “La nostra flotta è stata sviluppata per far toccare con mano tutte le soluzioni tecniche volte a semplificare il lavoro quotidiano e dimostrano ancora una volta la facilità di allestimento dei nostri telai e l’apprezzamento dei nostri Partner per il prodotto MAN.”

La strategia 2026 di MAN per il segmento allestimenti

Le anticipazioni di Lorenzo Boghich, Direttore Vendite e Prodotto Truck di MAN Italia: “La nostra strategia per l’anno in corso si focalizzerà su un’analisi analitica e capillare di ogni segmento di mercato, con il preciso scopo di recuperare quote di mercato laddove la nostra presenza risulta attualmente più debole.”

“Siamo consapevoli che questo non sia un processo immediato; pertanto, opereremo attraverso una strategia “Taylor-made” ben definita e studiata su misura per ogni singolo segmento, assicurandoci di comprenderla e applicarla con il massimo rigore per garantirne l’efficacia nel tempo.”

“Siamo attualmente impegnati nel nostro piano d’azione, con l’obiettivo di avviare entro il 2026 un programma specifico dedicato anche ai compattatori.”

