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Tesisquare chiude il 2025 con risultati positivi e apre una nuova fase di sviluppo manageriale e internazionale. La società italiana specializzata nelle soluzioni digitali per la supply chain ha annunciato la nomina di Salvatore Paparelli come nuovo Amministratore Delegato, mantenendo Giuseppe Pacotto nel ruolo di Presidente.

L’annuncio arriva in concomitanza con la presentazione dei risultati economici dell’esercizio 2025, che confermano la solidità del percorso di crescita dell’azienda.

Tesisquare chiude il 2025 con ricavi a 65,2 milioni di euro

Nel 2025 Tesisquare ha registrato un fatturato consolidato di 65,2 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA si attesta al 13,5%, confermando la capacità dell’azienda di coniugare sviluppo e redditività.

I risultati testimoniano la validità del modello di business adottato da Tesisquare, che continua a investire nell’innovazione tecnologica e nell’espansione internazionale per supportare la trasformazione digitale delle supply chain globali.

Salvatore Paparelli nuovo Amministratore Delegato di Tesisquare

La nomina di Salvatore Paparelli rappresenta un passaggio strategico per il futuro di Tesisquare. Manager con una consolidata esperienza internazionale, Paparelli ha ricoperto incarichi di vertice in Sony Italia e Sony Europe, sviluppando competenze nelle aree Operations, Supply Chain, Sales & Marketing e nella gestione di organizzazioni complesse.

L’obiettivo del nuovo AD sarà guidare la prossima fase di crescita del Gruppo, rafforzando la presenza sui mercati internazionali e valorizzando il capitale umano e le competenze tecnologiche già presenti in azienda.

“Entrare in Tesisquare in un momento caratterizzato da risultati solidi e da una forte spinta internazionale rappresenta una grande opportunità”, ha dichiarato Paparelli, sottolineando il ruolo sempre più strategico della supply chain per la competitività delle imprese.

Cresce la presenza internazionale di Tesisquare

Fondata nel 1995 a Bra da Giuseppe Pacotto, Tesisquare opera oggi in oltre 40 Paesi e può contare su un customer retention rate del 99%.

Negli ultimi anni l’azienda ha rafforzato la propria presenza diretta in mercati strategici come Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Una strategia che ha già prodotto risultati concreti: il 40% del fatturato è oggi legato ad attività internazionali, tra clienti esteri e supporto ai processi globali delle aziende italiane.

Secondo il Presidente Giuseppe Pacotto, l’ingresso di Paparelli consentirà di accelerare ulteriormente il percorso di internazionalizzazione e consolidare il posizionamento di Tesisquare come partner tecnologico di riferimento per la digitalizzazione della supply chain.

Innovazione e Intelligenza Artificiale al centro della strategia

L’innovazione continua a rappresentare uno dei principali driver di crescita di Tesisquare. Nel 2025 l’azienda ha destinato circa il 9% del proprio fatturato alle attività di Ricerca e Sviluppo.

Particolare attenzione è rivolta all’Intelligenza Artificiale. Nel 2024 è stata infatti creata una divisione dedicata allo sviluppo di soluzioni AI per l’automazione dei processi, l’analisi predittiva e l’ottimizzazione delle performance lungo tutta la supply chain.

Grazie a questi investimenti, Tesisquare punta a offrire ai clienti piattaforme sempre più evolute, integrate e scalabili, in grado di rispondere alle sfide di mercati globali sempre più complessi e dinamici.

Tesisquare guarda al futuro

Con risultati economici in crescita, una governance rafforzata e una strategia orientata all’innovazione, Tesisquare si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo. La nomina di Salvatore Paparelli segna l’inizio di un percorso che punta a consolidare la leadership dell’azienda nel settore delle soluzioni digitali per la supply chain e ad ampliare ulteriormente la presenza sui mercati internazionali.

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