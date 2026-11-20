CAMION

Tempi di pagamento autotrasporto, la stretta europea rischia di fermarsi. Bruxelles prepara il ritiro della proposta che avrebbe imposto scadenze più rapide alle fatture commerciali. Per i trasportatori, abituati ad anticipare carburante, pedaggi e stipendi prima di incassare, è una notizia che pesa sulla liquidità.

La riforma dei 30 giorni finisce tra i provvedimenti da ritirare

Il segnale arriva dal programma di lavoro 2027 della Commissione europea, pubblicato il 4 novembre 2026. Nell’Allegato III figura la proposta COM(2023) 533, presentata nel settembre 2023 per contrastare i ritardi nei pagamenti tra imprese e pubbliche amministrazioni.

La Commissione spiega che numerosi Stati membri si oppongono alla prosecuzione dei negoziati e che un accordo in Consiglio appare improbabile in tempi ragionevoli. Non è ancora un ritiro formale: Bruxelles ha indicato l’intenzione di procedere entro sei mesi.

Tempi di pagamento autotrasporto: cosa prevedeva la proposta UE

La versione originaria fissava a 30 giorni il termine generale di pagamento, con interessi di mora automatici e controlli più incisivi contro i ritardi. Una disciplina comune avrebbe ridotto le differenze tra mercati nazionali.

Il Parlamento europeo, nell’aprile 2024, aveva però ammorbidito il testo: nei rapporti tra imprese sarebbe stato possibile concordare espressamente fino a 60 giorni. La riforma, comunque, non è mai entrata in vigore.

In Italia restano i 60 giorni dalla fattura

Per l’autotrasporto merci su strada continua a valere l’articolo 83-bis del decreto legge 112/2008: il committente deve pagare entro 60 giorni dall’emissione della fattura.

La legge 105/2025 ha rafforzato le tutele contro i mancati pagamenti diffusi e reiterati. In presenza dei presupposti previsti, l’Antitrust può avviare accertamenti e sanzionare gli abusi, nei casi più gravi fino al 10% del fatturato annuo del committente. Non significa, però, che ogni fattura scaduta comporti automaticamente una multa.

Il conto lo pagano le imprese più esposte

Per un piccolo vettore, attendere settimane oltre la scadenza significa finanziare il lavoro già svolto. I camion continuano a circolare, mentre le fatture restano aperte.

Lo stop annunciato non cambia oggi i termini italiani, ma lascia irrisolto il problema delle regole diverse nel mercato europeo. Per chi lavora con spedizionieri e clienti esteri, incassare puntualmente resta una sfida quotidiana. E soprattutto, senza un quadro condiviso, ottenere il pagamento da controparti straniere può diventare più complicato.