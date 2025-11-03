CAMION

L’Albo degli autotrasportatori chiede all’AGCM la piena operatività delle nuove norme sui tempi di pagamento nel settore autotrasporto.

Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha avviato interlocuzioni con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Tali interlocuzioni riguardano l’applicazione della disciplina sui tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada.

Le iniziative si collocano nel quadro delineato dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105. La legge converte il cosiddetto DL Infrastrutture e contiene disposizioni relative ai tempi di pagamento.

La legge integra il contenuto dell’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, introducendo il comma 15-bis. La modifica rafforza la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada. I

l rafforzamento riguarda i casi in cui i pagamenti non vengono corrisposti al vettore secondo i termini previsti.

Nuove disposizioni sui tempi di pagamento nel settore autotrasporto

La nuova disposizione stabilisce condizioni precise per i tempi di pagamento nel settore autotrasporto. Quando le imprese o gli operatori della committenza non corrispondono al vettore quanto dovuto, si configura una situazione considerata dalla norma. Se tale condotta risulta diffusa e reiterata, l’AGCM può attivare le verifiche del caso.

Se viene accertato l’abuso, l’Autorità può procedere con sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti responsabili. L’intervento si basa su quanto previsto dal comma 15-bis dell’articolo 83-bis.

Il testo precisa che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può procedere all’accertamento d’ufficio. In alternativa, l’Autorità può intervenire su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Il riferimento ai tempi di pagamento riguarda il settore dell’autotrasporto merci su strada.

Segnalazioni sui ritardi di pagamento

L’iniziativa del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori è diretta a rendere applicabili le nuove norme sui tempi di pagamento.

Le interlocuzioni con l’AGCM mirano a garantire l’esercizio delle funzioni di verifica. Tali funzioni sono previste dal comma 15-bis e tengono conto delle segnalazioni ricevute.

Le condotte considerate riguardano il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore. Quando tali condotte sono diffuse e reiterate, il creditore o il Comitato Centrale possono trasmettere una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’eventuale accertamento dell’abuso consente all’AGCM di irrogare sanzioni pecuniarie, come previsto dalla disciplina sui tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada.

Limite di sessanta giorni per i tempi di pagamento

Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada non può essere superiore a sessanta giorni. Il termine decorre dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. Il riferimento è quello previsto dall’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, come integrato dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Nel complesso, le modifiche introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105 e dal comma 15-bis dell’articolo 83-bis si inseriscono nel quadro delle norme che regolano i tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto. Il richiamo all’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle possibili sanzioni pecuniarie richiama le condizioni applicabili.

Tali condizioni riguardano i contratti di trasporto merci su strada. Tale quadro riguarda espressamente il settore dell’autotrasporto.

