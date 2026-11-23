CAMION

I tempi di guida e riposo dei camionisti sono tra i punti più contestati del nuovo Codice della Strada.

Nelle osservazioni presentate alla Camera il 18 novembre 2026, UNATRAS segnala che lo schema di riforma amplia le violazioni e le relative sanzioni.

Per gli autisti professionali cambierebbero anche alcune regole sulla guida con due conducenti e sui riposi compensativi. Ma il testo è ancora all’esame: le nuove disposizioni non sono in vigore.

Tempi di guida e riposo camion: perché si parla di 50 sanzioni

Secondo UNATRAS, l’articolo 103 dello schema porta le fattispecie di violazione da 10 a 19 e le ipotesi sanzionatorie da 28 a 50. Non significa che un camionista possa ricevere 50 multe per la stessa infrazione: si tratta delle diverse situazioni punibili previste dal testo.

L’associazione giudica eccessivo l’ampliamento. A suo avviso, l’attuale disciplina copre già quasi tutte le violazioni richieste dalle norme europee, con poche eccezioni. Per questo chiede di limitare le nuove sanzioni ai casi strettamente necessari. Teme effetti negativi sull’ingresso di giovani conducenti.

Guida notturna con due autisti: la pausa dopo tre ore

Un’altra criticità riguarda la multipresenza, quando sul camion viaggiano due conducenti. Lo schema prevede, nella fascia tra le 22 e le 6, una pausa entro tre ore di guida.

UNATRAS contesta questa previsione perché, secondo la memoria presentata alla Camera, il vincolo richiamato non riguarda il trasporto merci con due conducenti. L’associazione chiede quindi di eliminarlo, evitando di imporre una regola aggiuntiva alla programmazione dei viaggi notturni.

Riposi compensativi: il punto da correggere

C’è poi una questione di formulazione normativa. UNATRAS segnala un errore nel passaggio dedicato ai riposi compensativi dopo due riposi settimanali ridotti consecutivi nei trasporti internazionali.

La richiesta è precisare che la compensazione deve essere effettuata prima del successivo riposo settimanale regolare e collegata a quel periodo, in coerenza con la disciplina europea richiamata dall’associazione.

Cosa cambia ora per i camionisti

Per il momento, nulla: le 50 ipotesi sanzionatorie appartengono allo schema di riforma, non a un Codice già approvato. UNATRAS chiede correzioni prima del via libera definitivo, per evitare un sistema più complicato da applicare e da rispettare.

Chi guida deve quindi distinguere tra obblighi attuali e novità proposte. La versione finale del testo chiarirà quali disposizioni saranno effettivamente introdotte.