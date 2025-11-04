CAMION

Le nuove soluzioni digitali per i mezzi pesanti, gestione flotte e logistica europea

Telepass partecipa a TransLogistica Poland 2025, in programma dal 4 al 6 novembre 2025 a Varsavia, presentando le proprie soluzioni digitali dedicate alla mobilità e alla gestione dei mezzi pesanti in Europa.

L’azienda, parte del Gruppo Mundys, conferma così la propria leadership europea nel telepedaggio e nella mobilità integrata.

Soluzioni digitali per i mezzi pesanti e la logistica europea

La fiera rappresenta uno dei principali appuntamenti continentali per il trasporto dei mezzi pesanti e della logistica.

La partecipazione di Telepass costituisce un momento importante di confronto con i principali operatori europei. Offre, infatti, l’occasione di consolidare relazioni con partner e aziende di autotrasporto, condividere best practice e analizzare i trend di mercato.

Durante l’evento, Telepass presenta la propria offerta completa dedicata al segmento truck, articolata su quattro pilastri fondamentali:

il telepedaggio interoperabile in 18 Paesi europei,

in 18 Paesi europei, le soluzioni telematiche per la gestione della flotta,

per la gestione della flotta, l’ assistenza stradale su tutto il territorio europeo,

su tutto il territorio europeo, la nuova piattaforma Hub4Trucks per il monitoraggio remoto in tempo reale dei dispositivi.

Questi elementi compongono un ecosistema digitale integrato per i mezzi pesanti che semplifica la gestione operativa e migliora l’efficienza del trasporto su strada.

Hub4Trucks: gestione avanzata delle flotte di mezzi pesanti

Il cuore della presenza Telepass a TransLogistica Poland è Hub4Trucks, la più recente innovazione tecnologica per l’autotrasporto e per i mezzi pesanti.

La piattaforma consente ai fleet manager di monitorare da remoto i dispositivi installati sui mezzi pesanti, verificando la correttezza della targa, la configurazione di assi e peso e l’eventuale presenza di anomalie operative.

Tra le funzioni più innovative per la gestione delle flotte di mezzi pesanti, spicca la possibilità di aggiornare da remoto i parametri di assi e peso dei veicoli, eliminando interventi fisici e riducendo tempi e costi di gestione.

Hub4Trucks fornisce così un controllo completo della flotta, migliorando la sicurezza operativa e la sostenibilità delle aziende di autotrasporto.

Leadership tecnologica e presenza europea nel trasporto dei mezzi pesanti

“La partecipazione a TransLogistica Poland rappresenta un’importante occasione di confronto con i principali player europei del settore,” ha dichiarato Paolo Malerba, Chief Business Revenues Officer di Telepass.

“Con la nostra offerta truck vogliamo fornire strumenti evoluti e soluzioni digitali avanzate, capaci di rendere la mobilità dei mezzi pesanti più efficiente, sostenibile e interconnessa in tutta Europa.”

Telepass garantisce oggi copertura di telepedaggio in 18 Paesi europei , tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Polonia, per oltre 200.000 chilometri di strade interconnesse.

Con il dispositivo K1 Telepass SAT, basato su tecnologia 4G di ultima generazione, le aziende di autotrasporto possono gestire in modo integrato pedaggi, telematica e assistenza stradale su tutto il territorio europeo.

Efficienza e sostenibilità dei mezzi pesanti nel trasporto europeo

Oltre alla tecnologia, Telepass promuove una visione sostenibile della mobilità. Secondo lo studio dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nel 2024 il sistema di telepedaggio Telepass ha evitato oltre 71.000 tonnellate di emissioni di CO₂.

I vantaggi ambientali sono ancora più significativi per i mezzi pesanti, con una riduzione fino a tre volte superiore degli ossidi di azoto rispetto ai veicoli leggeri.

L’adozione di soluzioni digitali per l’autotrasporto diventa così non solo una leva di efficienza, ma anche un contributo reale alla transizione ecologica.

Con oltre 90.000 aziende di autotrasporto e circa 450.000 dispositivi satellitari attivi installati sui mezzi pesanti, Telepass si conferma leader europeo del telepedaggio e punto di riferimento per la mobilità professionale nel continente.

