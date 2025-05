CAMION

Una nuova tecnologia con tatuaggio elettronico da indossare potrebbe rivoluzionare il modo in cui camionisti e controllori di volo affrontano lo stress mentale.

Un tatuaggio elettronico ultraleggero e wireless, applicabile su fronte e viso, in grado di misurare in tempo reale il livello di affaticamento cognitivo.

Lo hanno sviluppato i ricercatori dell’Università del Texas ad Austin (UT Austin) guidati da Nanshu Lu, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Device.

L’obiettivo del tatuaggio elettronico che misura lo stress è garantire maggiore sicurezza e prevenire incidenti legati alla perdita di concentrazione di camionisti e controllori di volo, soprattutto nei settori a rischio come il trasporto su gomma e il controllo del traffico aereo.

Come funziona il tatuaggio elettronico che rileva lo stress mentale

Il tatuaggio elettronico che misura lo stress è composto da una batteria miniaturizzata, sensori ultrasottili e flessibili e struttura personalizzata per adattarsi al volto.

Il sistema incluso nel tatuaggio elettronico che misura lo stress rileva le onde cerebrali theta, delta, alfa e beta, segnalando il livello di attività mentale e lo stato di stress o stanchezza.

A differenza dei tradizionali EEG, non necessita di cuffie o fili. I dati raccolti sono interpretati in tempo reale da un algoritmo che individua i momenti di sovraccarico cognitivo.

Perché il tatuaggio che misura lo stress è utile a camionisti e controllori di volo

Per i camionisti, il tatuaggio elettronico può diventare uno strumento indispensabile per rilevare lo stress prima che si manifesti con cali di attenzione. Prevenire i microriposi improvvisi durante i lunghi viaggi. Aumentare la sicurezza stradale su lunghe percorrenze.

Per i controllori di volo, invece, consente di monitorare costantemente la capacità di concentrazione durante i turni. Prevenire errori causati da stress mentale o affaticamento e migliorare la gestione dei turni e del carico di lavoro.

Il tatuaggio elettronico che misura lo stress è particolarmente utile nei settori dove un secondo di disattenzione può avere conseguenze gravissime.

Tatuaggio elettronico: più semplice di un elettroencefalogramma

Rispetto ai dispositivi clinici tradizionali, il tatuaggio ha costi contenuti, ovvero, chip e batteria: 200 dollari, sensori monouso da 20 dollari ciascuno. EEG medico: oltre 15.000 dollari

I ricercatori stanno sviluppando anche un’estensione con inchiostro elettronico per capelli, per un’analisi ancora più dettagliata dei segnali neurologici.

Sicurezza sul lavoro per camionisti e controllori di volo

L’applicazione di questo tatuaggio elettronico rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza sul lavoro, in particolare per:

Camionisti , soggetti a lunghi turni e viaggi solitari

, soggetti a lunghi turni e viaggi solitari Controllori di volo , sottoposti a carichi mentali elevatissimi

, sottoposti a carichi mentali elevatissimi Tutti i lavoratori che operano in contesti ad alta responsabilità

In futuro, il tatuaggio potrebbe essere integrato anche in ambienti industriali, militari, sanitari e di emergenza, dove il controllo dello stress mentale è cruciale.

Camionisti, controllori di volo e neurotecnologia

Il tatuaggio elettronico che misura lo stress mentale potrebbe diventare presto uno standard per camionisti e controllori di volo, migliorando non solo la loro salute mentale, ma anche la sicurezza collettiva. È l’inizio di una nuova era per la gestione del carico cognitivo, dove prevenzione e tecnologia si uniscono per salvare vite umane.

