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La tassa sulla spedizione pacchi extra Ue non partirà il 1° luglio, come previsto inizialmente, ma slitterà al 1° ottobre 2026. Il rinvio, deciso dal CdM del 22 giugno, riguarda il contributo italiano da 2 euro sulle piccole spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

La scelta del governo punta a evitare che, già da luglio, i consumatori si trovino a pagare un doppio prelievo. Nello stesso periodo, infatti, entra in vigore anche il dazio europeo da 3 euro sui pacchi extra Ue di basso valore. Senza la proroga, in Italia il costo aggiuntivo sarebbe potuto salire a 5 euro per spedizione, oltre all’Iva.

Quali pacchi sono interessati dal rinvio

Il rinvio riguarda i pacchi con valore inferiore a 150 euro. Ovvero la gran parte delle spedizioni legate agli acquisti online su piattaforme internazionali. In questa categoria rientrano molti prodotti a basso costo, spesso provenienti dalla Cina o da altri Paesi fuori dall’Unione europea.

Il boom dell’e-commerce extra Ue ha spinto Bruxelles a intervenire sulle regole doganali. Il problema non è solo fiscale: sul tavolo ci sono anche i controlli sulla sicurezza dei prodotti, il rispetto delle norme europee e la concorrenza con le imprese che vendono all’interno del mercato unico.

Perché la tassa sulla spedizione pacchi è stata rinviata

Il rinvio della tassa sulla spedizione pacchi extra Ue nasce dal rischio di sovrapposizione tra il contributo italiano da 2 euro e il nuovo dazio europeo da 3 euro, previsto dal 1° luglio 2026 sui piccoli pacchi extra Ue.

Se le due misure fossero partite insieme, in Italia il costo aggiuntivo avrebbe potuto arrivare a 5 euro per spedizione, oltre all’Iva. Un importo particolarmente pesante per i pacchi di valore molto basso, dove pochi euro possono incidere in modo significativo sul prezzo finale pagato dal consumatore.

Le preoccupazioni della logistica

A chiedere un ripensamento erano state anche le imprese del settore trasporti e logistica. Il timore è che una tassa aggiuntiva solo in Italia renda meno conveniente sdoganare i pacchi nel nostro Paese.

In questo scenario, i grandi operatori potrebbero spostare i flussi verso altri hub europei, come Germania, Belgio o Paesi Bassi, per poi far arrivare le merci in Italia via camion. Questo rischierebbe di penalizzare aeroporti, corrieri e operatori logistici italiani, riducendo traffici e controlli diretti sulle merci destinate al mercato nazionale.

Cosa cambia per i consumatori

Per i consumatori italiani, dal 1° luglio 2026 scatterà solo il prelievo europeo da 3 euro sui pacchi extra Ue sotto i 150 euro. La tassa italiana da 2 euro, invece, resta sospesa fino al 1° ottobre 2026.

Questo significa che, almeno per il momento, sarà evitato l’effetto “3+2”, cioè la somma tra contributo europeo e tassa nazionale. Resta però possibile un aumento dei costi sugli acquisti online provenienti da Paesi extra Ue, soprattutto quando si tratta di prodotti di basso valore.

Cosa succede dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2026, salvo ulteriori interventi, la tassa italiana potrebbe entrare in vigore. Il governo dovrà quindi decidere se confermare il contributo nazionale, modificarlo, rinviarlo ancora o cancellarlo definitivamente.

Il nodo resta quello della doppia imposizione: se la tassa sulla spedizione pacchi extra Ue da 2 euro venisse confermata insieme al dazio europeo da 3 euro, il costo aggiuntivo complessivo potrebbe arrivare a 5 euro per spedizione, oltre all’Iva.

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