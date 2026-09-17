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Nuovo rinvio in vista per la tassa italiana da 2 euro sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi extra Ue. L’entrata in vigore dal 1 ottobre 2026 dovrebbe slittare al 1 dicembre. La proroga è nella bozza del decreto legge approvato dal CdM del 16 settembre e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Rinvio per la tassa sui piccoli pacchi

Per la tassa sui pacchi si tratta dell’ennesimo cambio di calendario. Il contributo era stato previsto inizialmente dal 1° gennaio 2026, poi rinviato al 1° luglio e successivamente al 1° ottobre. Ora la partenza dovrebbe essere spostata di altri due mesi.

Secondo le anticipazioni, il rinvio comporterebbe un costo di 40,8 milioni di euro. Per la conferma definitiva bisognerà però attendere la pubblicazione del decreto e verificare il testo ufficiale della disposizione.

Quali spedizioni costeranno di più

La tassa interessa i pacchi provenienti da Paesi extra Ue con un valore fino a 150 euro. È una fascia molto ampia, che comprende una parte rilevante delle spedizioni generate dagli acquisti online effettuati sulle grandi piattaforme internazionali di e-commerce.

Tra i nomi più conosciuti ci sono Temu e Shein, spesso associate alle vendite di prodotti a basso costo provenienti da mercati extraeuropei. Il contributo, però, non riguarda specificamente queste piattaforme: si applica alle spedizioni che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Le critiche di trasporto e logistica

La tassa sui pacchi è stata contestata fin dall’inizio anche da diverse associazioni dell’autotrasporto. Secondo gli operatori, il contributo rischia di tradursi in nuovi costi e adempimenti per le imprese italiane impegnate nella gestione, nel trasporto e nella consegna dei pacchi, senza produrre gli effetti economici e fiscali attesi.

Se il rinvio al 1° dicembre sarà confermato, il settore avrà quindi altri due mesi prima dell’avvio del prelievo. Resta da capire se questa sarà davvero la data definitiva, dopo una serie di slittamenti che ha accompagnato la misura per tutto il 2026.

Per corrieri e operatori logistici il nuovo slittamento significa, intanto, più tempo per adeguare procedure e sistemi. Ma l’incertezza sulle scadenze continua a rendere difficile programmare attività, costi e organizzazione dei flussi quotidiani.

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