Taglio accise gasolio fino al 5 ottobre: come cambia lo sconto
Quanto si risparmia su un pieno di gasolio con il nuovo sconto
Prorogato il taglio delle accise sul gasolio, ma con uno sconto che si riduce progressivamente. Dal 18 al 25 settembre il beneficio sarà di 12,2 centesimi al litro, Iva compresa. Dal 26 settembre al 5 ottobre scenderà invece a 6,1 centesimi.
Il taglio delle accise sul gasolio proseguirà oltre il 17 settembre, ma con importi più bassi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure contro il caro carburanti, prevedendo una proroga fino al 5 ottobre 2026 accompagnata da una riduzione graduale dell’agevolazione.
Per chi usa il gasolio cambiano quindi sia l’entità dello sconto sia le date da tenere d’occhio. La prima riduzione scatterà il 18 settembre, mentre dal 26 settembre il beneficio verrà dimezzato.
Taglio accise gasolio, cosa cambia dal 18 settembre
Dal 18 al 25 settembre 2026 l’accisa sul gasolio utilizzato come carburante sarà fissata a 572,90 euro per mille litri.
L’aliquota ordinaria è pari a 672,90 euro per mille litri. La differenza è quindi di 100 euro ogni mille litri, equivalenti a 10 centesimi per litro di accisa.
Considerando anche l’Iva al 22%, l’effetto complessivo sul prezzo arriva a 12,2 centesimi al litro.
È importante distinguere i due valori: il taglio dell’accisa è di 10 centesimi, mentre i 12,2 centesimi indicano il vantaggio complessivo per litro tenendo conto anche della minore Iva.
La nuova agevolazione sarà comunque inferiore rispetto a quella applicata fino al 17 settembre, che vale complessivamente circa 17 centesimi al litro.
Dal 26 settembre lo sconto sul gasolio si dimezza
Una seconda modifica scatterà il 26 settembre. Da quella data e fino al 5 ottobre, l’accisa sul gasolio salirà a 622,90 euro per mille litri. Lo sconto fiscale rispetto all’aliquota ordinaria sarà quindi di 5 centesimi al litro.
Aggiungendo l’Iva il beneficio complessivo scenderà a 6,1 centesimi al litro. In pochi giorni lo sconto verrà dimezzato.
Questo non significa necessariamente che nella notte tra il 25 e il 26 settembre il prezzo esposto dai distributori aumenterà esattamente di 6,1 centesimi. Il costo alla pompa dipende infatti anche dall’andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi e dalle altre componenti del prezzo.
Le date da ricordare
Il calendario della proroga è dunque piuttosto semplice. Dal 18 al 25 settembre l’accisa sarà di 572,90 euro per mille litri. Un beneficio complessivo di 12,2 centesimi al litro Iva compresa.
Dal 26 settembre al 5 ottobre l’aliquota salirà a 622,90 euro per mille litri. Lo sconto complessivo scenderà a 6,1 centesimi al litro.
Senza agevolazioni, l’accisa di riferimento sul gasolio è pari a 672,90 euro per mille litri.
Cosa succede dopo il 5 ottobre
Il 5 ottobre rappresenta la scadenza di questa proroga, ma non necessariamente la fine di ogni intervento sul prezzo dei carburanti.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato, presentando le misure approvate dal governo, che successivamente dovrebbe tornare a operare il meccanismo delle accise mobili, attraverso il quale parte del maggior gettito ottenuto dallo Stato quando aumentano i prezzi dei carburanti può essere utilizzato per ridurre l’accisa.
L’importo dell’eventuale riduzione successiva al 5 ottobre non è quindi assimilabile ai due sconti fissi previsti per le prossime settimane e dipenderà dall’applicazione del meccanismo.
Per il gasolio le date decisive restano quindi 18 settembre, 26 settembre e 5 ottobre: prima lo sconto scende a 12,2 centesimi al litro, poi si dimezza a 6,1 centesimi.
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