Taglio accise benzina e gasolio prorogato: misure per l’autotrasporto in arrivo
L’intervento è stato concentrato sul carburante più utilizzato da trasporto merci, logistica e mezzi pesanti
Il taglio accise per benzina e gasolio è stato prorogato dal governo guidato da Giorgia Meloni.
Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri con un decreto legge che interviene sul caro carburanti, tema centrale per famiglie e imprese.
La misura, come annunciato in conferenza stampa, è stata prorogata per altre tre settimane, con una rimodulazione degli sconti tra benzina e diesel per rispondere all’andamento dei prezzi registrato nelle ultime settimane.
Taglio accise benzina e gasolio: proroga e rimodulazione
Il Consiglio ha approvato il rinnovo del taglio accise per benzina e gasolio. Introducendo una differenziazione tra i due carburanti.
Il Governo ha deciso di mantenere il taglio già previsto sul gasolio. Per il gasolio taglio di 20 centesimi al litro.
Ha ridotto quello sulla benzina a 5 centesimi al litro. La misura è stata calibrata sulla base degli aumenti più marcati registrati dal diesel.
Perché cambia il taglio accise benzina e gasolio
Secondo quanto spiegato dall’esecutivo, esiste una forte sproporzione tra gli aumenti dei carburanti: la benzina è cresciuta del 6%, mentre il gasolio ha registrato un incremento del 24%.
Di conseguenza, l’intervento è stato concentrato sul carburante più utilizzato da trasporto merci, logistica e mezzi pesanti.
L’obiettivo è ridurre i costi lungo tutta la catena economica e contenere gli effetti sull’inflazione.
Autotrasporto: ulteriori misure in arrivo
Nuovi interventi per il settore dei trasporti.
Ulteriori misure per l’autotrasporto saranno introdotte in un provvedimento successivo, con l’obiettivo di sostenere un comparto particolarmente esposto all’aumento del costo del gasolio.
Le dichiarazioni del Governo
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato che l’esecutivo è impegnato a dare risposte concrete ai problemi dei cittadini, intervenendo in modo mirato anche sul fronte energetico.
Proroga del taglio accise benzina e gasolio
La proroga del taglio accise per benzina e gasolio per tre settimane rappresenta una misura immediata per contrastare il caro carburanti, con un’attenzione particolare al diesel, maggiormente colpito dagli aumenti.
Allo stesso tempo, l’annuncio di ulteriori misure per l’autotrasporto indica la volontà del governo di rafforzare il sostegno a un settore chiave per l’economia italiana. Nei prossimi provvedimenti si capirà meglio la portata degli interventi e il loro impatto su prezzi e inflazione.
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