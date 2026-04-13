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Il tachigrafo diventa obbligatorio anche sui furgoni da luglio 2026. Chi effettua trasporti internazionali dovrà adeguarsi alle nuove regole europee. Una novità per migliaia di operatori che finora erano esclusi da questo tipo di obblighi.

La misura rientra nel Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea. Punta a rafforzare la sicurezza stradale e il controllo sui tempi di guida, estendendo di fatto ai veicoli leggeri norme già applicate ai mezzi pesanti.

Tachigrafo obbligatorio per i furgoni: cosa cambia dal 2026

Il tachigrafo dovrà essere installato anche sui furgoni fino a 2,5 tonnellate utilizzati per il trasporto merci oltre i confini nazionali. È proprio l’attività internazionale a determinare l’obbligo. Chi opera esclusivamente in Italia non sarà coinvolto.

Si tratta di un’estensione significativa, che amplia il perimetro dei controlli e introduce nuovi adempimenti per aziende, artigiani e operatori logistici.

Tachigrafo sui furgoni: come funziona e cosa registra

Il tachigrafo è il dispositivo che monitora l’attività del conducente. Registra tempi di guida, pause, riposi e velocità del veicolo. Il suo utilizzo è finalizzato a garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea. Serve a ridurre i rischi legati alla stanchezza alla guida.

I dati raccolti dal tachigrafo devono essere scaricati regolarmente e conservati per almeno 56 giorni, così da poter essere esibiti in caso di controlli.

Come mettersi in regola con il tachigrafo

Adeguarsi al nuovo obbligo di tachigrafo non significa soltanto installare un dispositivo a bordo. Per le aziende sarà necessario riorganizzare parte dei processi interni. Dalla gestione dei dati fino alla formazione dei conducenti.

Gli autisti dovranno infatti essere istruiti sull’uso corretto del tachigrafo e sui limiti di guida, mentre i fleet manager saranno chiamati a monitorare con maggiore attenzione le attività quotidiane. Un passaggio che implica anche l’adozione di strumenti digitali per l’archiviazione e il controllo delle informazioni.

Tachigrafo e limiti di guida: le regole da rispettare

Il tachigrafo consente il rispetto dei tempi di guida e di riposo. La normativa europea stabilisce un limite giornaliero di 9 ore. Estendibile a 10 ore solo due volte a settimana. Su base settimanale il tetto è di 56 ore. In due settimane non si possono superare le 90 ore complessive.

Sono previste anche pause obbligatorie. Dopo quattro ore e mezza di guida è necessario fermarsi per almeno 45 minuti. Sono suddivisibili in due momenti distinti. Il riposo giornaliero, invece, deve essere di almeno 11 ore consecutive, con possibilità di frazionamento.

Tachigrafo, tra vantaggi e criticità per le imprese

L’introduzione del tachigrafo sui furgoni comporta costi iniziali. Sono legati sia all’installazione dei dispositivi sia alla formazione del personale. Per le piccole e medie imprese, questo passaggio potrebbe rappresentare una sfida organizzativa ed economica.

Allo stesso tempo il tachigrafo apre a nuove opportunità. I sistemi più evoluti, spesso integrati con soluzioni telematiche, consentono un monitoraggio più preciso della flotta. Migliorano l’efficienza operativa e l’ottimizzazione dei percorsi.

Tachigrafo sui furgoni: una svolta per il settore

Con l’estensione del tachigrafo ai furgoni, il settore del trasporto leggero entra in una nuova fase.

Regole più stringenti e un maggiore livello di controllo. Per le aziende che operano a livello internazionale, prepararsi in anticipo sarà fondamentale. Sono da evitare sanzioni e garantire continuità operativa.

Il 2026 segna quindi una svolta: il tachigrafo non sarà più un’esclusiva dei camion, ma diventerà uno strumento centrale anche per chi lavora ogni giorno con i furgoni.

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