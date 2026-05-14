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I camion elettrici cambiano tachigrafo e i tempi di guida e riposo

La diffusione dei camion elettrici nel trasporto merci europeo apre nuovi scenari normativi e operativi per flotte, autisti e operatori della logistica

I camion elettrici stanno trasformando in profondità il trasporto merci europeo, introducendo nuove esigenze operative che coinvolgono direttamente tachigrafo digitale, tempi di guida, pause e periodi di riposo degli autisti.

La transizione energetica del trasporto pesante non riguarda infatti soltanto l’evoluzione tecnologica dei veicoli o lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, ma investe anche l’organizzazione del lavoro, la pianificazione dei viaggi e l’applicazione delle regole sociali europee.

Il tema è stato al centro dell’incontro promosso da AUMOVIO VDO durante Transpotec 2026, la manifestazione dedicata al mondo dei trasporti e della logistica in corso a Fiera Milano. Al confronto, moderato da Massimo De Donato, direttore responsabile della Rivista TIR, hanno partecipato Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae, Matteo Gizzi, responsabile Market Intelligence di Motus-E, Emanuele Tona, amministratore di Space Logistic Srl, e Alessio Sitran, EMEA Legal Requirements Manager di AUMOVIO VDO.

Camion elettrici e trasporto pesante: una trasformazione già in corso

Secondo Alessio Sitran, la rapida elettrificazione dei veicoli industriali sta modificando l’intero ecosistema del trasporto merci su strada in Europa.

“La rapida elettrificazione dei veicoli pesanti sta trasformando l’intero ecosistema del trasporto merci europeo, ponendo nuove sfide operative che si intrecciano direttamente con la normativa sociale, in particolare con le regole sui tempi di guida, di riposo e sull’utilizzo del tachigrafo digitale”, ha spiegato Sitran.

Spinta dagli obiettivi europei di decarbonizzazione e dalla progressiva espansione delle infrastrutture di ricarica, l’adozione dei camion elettrici a batteria (BEV) sta accelerando in tutta Europa. La ricarica non rappresenta più un evento residuale, ma una componente strutturale dell’operatività quotidiana delle flotte elettriche e dell’autotrasporto.

Secondo le principali analisi di settore, entro il 2030 la flotta europea di camion elettrici richiederà decine di gigawatt di potenza di ricarica installata e decine di migliaia di punti di ricarica pubblici, inclusi sistemi ad altissima potenza destinati al lungo raggio.

Parallelamente, crescerà in modo significativo anche la presenza di veicoli BEV e fuel cell superiori alle 16 tonnellate lungo i corridoi europei TEN-T.

Tachigrafo digitale e ricarica: i principali nodi normativi

L’aumento della diffusione dei camion elettrici sta aprendo nuove questioni interpretative sull’applicazione delle regole sociali europee.

Le normative attuali disciplinano in maniera precisa:

i tempi massimi di guida ;

; le pause obbligatorie;

i periodi di disponibilità;

i riposi giornalieri e settimanali;

l’utilizzo del tachigrafo digitale.

Tuttavia, l’introduzione delle soste di ricarica come parte integrante dell’attività di trasporto genera interrogativi ancora aperti:

il tempo di ricarica può essere considerato pausa?

in quali casi può essere equiparato a riposo?

il conducente può svolgere altre attività durante la ricarica?

come devono essere registrati questi periodi attraverso il tachigrafo digitale?

Secondo gli operatori del settore, senza linee guida chiare e condivise esiste il rischio di creare interpretazioni divergenti tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea.

“Senza linee guida chiare e condivise, il rischio è quello di compromettere il corretto funzionamento del mercato unico”, ha sottolineato Sitran.

Per AUMOVIO VDO, la priorità non è necessariamente una modifica immediata della normativa vigente, quanto piuttosto garantire chiarezza applicativa, uniformità interpretativa e coerenza nei controlli.

AFIR e infrastrutture: l’Europa accelera sui camion elettrici

L’evoluzione normativa si inserisce nel più ampio percorso europeo di decarbonizzazione sostenuto dal regolamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation).

Il provvedimento prevede una copertura progressivamente capillare delle infrastrutture di ricarica dedicate ai mezzi pesanti lungo le principali direttrici europee, creando le condizioni per integrare sempre più strettamente esigenze energetiche e normativa sociale.

Secondo Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae, l’Europa sta accelerando rapidamente sia sul fronte industriale sia su quello infrastrutturale.

“Lo scenario europeo mostra una forte accelerazione sull’elettrificazione del trasporto pesante. In questo contesto, l’Italia rischia di rimanere ai margini se non si colma rapidamente il divario in termini di pianificazione, investimenti e chiarezza regolatoria”, ha dichiarato Dattoli.

Secondo Unrae, il sistema italiano deve accompagnare la transizione tecnologica con un quadro normativo e operativo adeguato alle sfide che attendono il settore.

Le imprese dell’autotrasporto chiedono uniformità normativa europea

Dal punto di vista operativo, il settore dell’autotrasporto considera ormai l’elettrificazione una traiettoria già avviata e difficilmente reversibile.

Emanuele Tona, amministratore di Space Logistic Srl, ha evidenziato come oggi convivano elementi molto avanzati — come lo sviluppo dei veicoli e delle infrastrutture — con aspetti che richiedono ancora maggiore allineamento sul piano operativo e normativo.

“L’elettrificazione del trasporto pesante non è più una prospettiva futura, ma una realtà operativa già avviata. Dal punto di vista imprenditoriale, il tema non è tanto se la transizione avverrà, ma a quali condizioni potrà essere implementata in modo efficiente”, ha spiegato Tona.

Secondo l’imprenditore, la vera sfida consiste nel garantire uniformità e coerenza di un piano regolatorio europeo capace di trasformare la transizione tecnologica in un’opportunità concreta per le imprese del settore logistico e del trasporto merci.

Camion elettrici, pianificazione dei viaggi e gestione delle soste

Con la crescita dei camion elettrici, la pianificazione operativa delle flotte diventa sempre più complessa.

Le aziende devono oggi integrare:

autonomia dei mezzi;

disponibilità delle infrastrutture di ricarica ;

; tempi di rifornimento energetico;

organizzazione dei turni degli autisti;

rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo ;

; ottimizzazione dei costi operativi.

La ricarica entra quindi a pieno titolo nella pianificazione dei viaggi e incide direttamente sui tempi effettivi di guida e sulle modalità di registrazione delle attività attraverso il tachigrafo digitale.

Secondo AUMOVIO VDO, sarà inoltre necessario definire criteri oggettivi e verificabili per accertare, durante le attività di controllo, se il conducente abbia realmente beneficiato di una pausa o di un periodo di riposo oppure se abbia svolto attività lavorative durante la ricarica.

Il principio che il settore considera fondamentale resta quello del “riposo reale” del conducente, elemento essenziale per garantire sicurezza stradale, tutela del lavoro e corretta applicazione delle regole sociali europee.

Motus-E: infrastrutture sviluppate sui flussi reali del traffico

Nel corso dell’incontro, Matteo Gizzi, responsabile Market Intelligence di Motus-E, ha illustrato uno studio sviluppato attraverso l’analisi di oltre un miliardo di rilevazioni GPS giornaliere relative ai mezzi pesanti.

L’analisi ha permesso di individuare le aree di sosta ottimali lungo i corridoi stradali strategici italiani, distinguendo tra rete TEN-T ed extra TEN-T.

Secondo Motus-E, questo approccio consentirebbe di sviluppare infrastrutture di ricarica realmente coerenti con i flussi del trasporto merci e con le esigenze operative delle imprese della logistica.

“Da questo lavoro possono nascere progetti concreti costruiti insieme agli operatori del settore, utili per una pianificazione realmente orientata alle necessità delle flotte”, ha spiegato Gizzi.

Compliance, sicurezza e competitività nella transizione del trasporto merci

Il confronto emerso a Transpotec 2026 evidenzia come la transizione energetica del trasporto pesante richieda un approccio integrato capace di coniugare innovazione tecnologica, infrastrutture, organizzazione del lavoro e certezza normativa.

In questo scenario, la diffusione dei camion elettrici non rappresenta soltanto un cambiamento industriale ed energetico, ma anche una trasformazione normativa e organizzativa destinata a incidere profondamente sulla competitività del trasporto merci europeo.

La corretta gestione del tachigrafo digitale, dei tempi di guida e delle soste di ricarica diventa quindi un elemento strategico per garantire sicurezza stradale, tutela delle condizioni di lavoro e concorrenza equilibrata nel mercato europeo della logistica.

In una fase in cui il trasporto merci europeo sta affrontando investimenti senza precedenti nella decarbonizzazione, la certezza normativa assume un ruolo centrale tanto quanto lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Per operatori logistici, costruttori e istituzioni europee, la sfida non riguarda più soltanto la diffusione dei camion elettrici, ma la capacità di costruire regole uniformi, controlli coerenti e modelli operativi sostenibili lungo tutta la filiera dell’autotrasporto.

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