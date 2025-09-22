CAMION

La Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con l’ordinanza n. 1802/2025, ha riaffermato un principio fondamentale relativo al tachigrafo per il settore dell’autotrasporto.

La pronuncia è stata resa nell’ambito di un ricorso proposto dall’impresa proprietaria del mezzo pesante, ma contiene principi di diritto che valgono, in via generale, anche per la posizione del conducente.

La corretta gestione e l’uso del tachigrafo costituiscono responsabilità diretta dell’azienda proprietaria del mezzo pesante, che deve garantire che ogni veicolo pesante parta in condizioni di piena regolarità.

Se un veicolo circola senza la carta tachigrafica del conducente inserita nel tachigrafo, la semplice registrazione manuale non è sufficiente a giustificare l’omissione. L’impresa risponde della violazione, salvo che provi con elementi oggettivi l’assenza di colpa.

La Corte precisa, come principio generale, che anche il conducente è responsabile in via autonoma: la violazione dell’art. 179, comma 2, Codice della Strada si contesta infatti a entrambi, a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art. 5 della legge 689/1981, pur non essendo il conducente parte del giudizio di Cassazione.

Obbligo di controllo del tachigrafo per l’impresa di autotrasporto

Secondo la Cassazione, la responsabilità delle imprese di autotrasporto sta nell’obbligo di organizzare e vigilare sull’attività di guida, affinché il tachigrafo venga sempre utilizzato in modo regolare.

Ciò significa:

verificare, prima di ogni viaggio , che il tachigrafo sia funzionante e idoneo alla registrazione dei dati;

, che il tachigrafo sia funzionante e idoneo alla registrazione dei dati; garantire che la carta tachigrafica del conducente sia inserita correttamente ;

; predisporre procedure aziendali di controllo periodico e manutenzione del dispositivo.

Questi adempimenti derivano dal complesso normativo formato dagli articoli 174 e 179 del Codice della Strada e dagli articoli 32 e 33 del Regolamento CE n. 561/2006, che impongono alle imprese non solo di dotare i veicoli di cronotachigrafo, ma anche di assicurare il corretto utilizzo e la formazione del personale.

Prova si forza maggiore: un onere in capo all’azienda di autotrasporto

Il punto decisivo dell’ordinanza n. 1802/2025 è l’onere della prova. La presunzione di colpa prevista dall’articolo 3 della legge 689/1981 impone che sia l’impresa a dimostrare che l’evento è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

Per superare tale presunzione non bastano dichiarazioni generiche o annotazioni manuali sul tachigrafo.

Occorrono riscontri tecnici concreti, come rapporti di officina, interventi immediati, fotografie, certificazioni di guasto o documenti che attestino controlli e manutenzioni effettuati.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la società non ha fornito alcuna prova di questo tipo, limitandosi ad affermare un malfunzionamento temporaneo del tachigrafo.

La Corte ha quindi confermato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 CdS, che la legge fissa tra 849 e 3.396 euro, senza specificare l’importo concretamente applicato.

Tachigrafo: responsabilità per impresa di autotrasporto e conducente

La Cassazione ha chiarito che l’impresa di autotrasporto risponde a titolo di fatto proprio, e non soltanto in via solidale con il conducente.

Ciò significa che l’azienda è chiamata a rispondere anche se il guasto al tachigrafo si manifesta durante la marcia del veicolo, quando il difetto di vigilanza o di organizzazione sia in qualche modo imputabile alla stessa.

La Corte ha ribadito, come principio generale, che la responsabilità del conducente resta distinta e autonoma. Chi guida senza inserire la carta tachigrafica viola direttamente l’art. 179, comma 2, CdS e, per non essere sanzionato, deve dimostrare di aver agito senza colpa, fornendo prova di forza maggiore o caso fortuito.

La sola compilazione manuale, prevista come misura d’emergenza per il tachigrafo, non elimina la responsabilità né dell’impresa né del conducente se non è supportata da evidenze oggettive.

Tachigrafo: pratiche per le imprese di autotrasporto

L’ordinanza n. 1802/2025 della Corte di Cassazione rafforza gli obblighi delle aziende di autotrasporto e dei gestori di flotte di mezzi pesanti:

Controlli preventivi e manutenzione costante : ogni mezzo deve essere verificato prima della partenza, assicurando che il tachigrafo e la carta tachigrafica del conducente siano pienamente funzionanti.

: ogni mezzo deve essere verificato prima della partenza, assicurando che il tachigrafo e la carta tachigrafica del conducente siano pienamente funzionanti. Formazione del personale : i conducenti devono ricevere istruzioni precise e documentate su come utilizzare il tachigrafo e su come comportarsi in caso di guasto.

: i conducenti devono ricevere istruzioni precise e documentate su come utilizzare il tachigrafo e su come comportarsi in caso di guasto. Documentazione puntuale : in presenza di un malfunzionamento imprevisto, occorre raccogliere immediatamente prove tecniche (rapporti d’officina, fotografie, certificazioni) per dimostrare l’assenza di colpa.

: in presenza di un malfunzionamento imprevisto, occorre raccogliere immediatamente prove tecniche (rapporti d’officina, fotografie, certificazioni) per dimostrare l’assenza di colpa. Nessuna tolleranza per omissioni: l’annotazione manuale, se non accompagnata da prova concreta, non evita la sanzione.

