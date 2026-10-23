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Il nuovo Codice della Strada interviene anche sull’uso del tachigrafo. Per le imprese di autotrasporto sono previsti obblighi precisi. Tra questi, la formazione degli autisti e i controlli periodici.

Le aziende devono anche conservare correttamente i dati registrati. Sono previste multe fino a 3.400 euro.

Il 13 ottobre 2026 il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del nuovo Codice della Strada. Tra le disposizioni ci sono anche quelle sull’uso del tachigrafo.

L’articolo 107 stabilisce gli obblighi delle imprese di trasporto sull’uso del tachigrafo. Il dispositivo registra le ore di guida, le pause e i riposi degli autisti. La norma affronta anche la responsabilità delle aziende in caso di irregolarità.

Tachigrafo: obblighi per le imprese

L’articolo 107 prevede che le imprese controllino il corretto utilizzo del tachigrafo da parte degli autisti.

Le aziende non possono mettere su strada veicoli senza tachigrafo, quando è obbligatorio. Il divieto riguarda anche i mezzi con dispositivi guasti o manomessi.

Non sono ammessi nemmeno premi o compensi che possano spingere gli autisti a utilizzare il tachigrafo in modo irregolare.

Devono organizzare adeguatamente l’attività dei conducenti, fornendo formazione e istruzioni sul corretto impiego dei dispositivi.

Effettuare controlli regolari, per verificare il rispetto della normativa europea.

Scaricare e conservare i dati, trasferendo le registrazioni dell’unità di bordo e delle carte dei conducenti e conservandole, insieme agli eventuali fogli di registrazione e tabulati, per almeno un anno.

Gli autisti devono sapere come usare il tachigrafo, registrare le attività e utilizzare la carta tachigrafica. Devono anche conoscere le procedure da seguire in caso di anomalie. L’impresa deve fornire istruzioni chiare. Controllare regolarmente che vengano rispettate le norme.

È utile conservare gli attestati di formazione, le istruzioni consegnate agli autisti e i documenti relativi ai controlli effettuati.

Formazione degli autisti e controlli: cosa cambia

Le imprese devono formare gli autisti sul corretto uso del tachigrafo. La formazione riguarda la registrazione delle attività, l’uso della carta tachigrafica e le procedure da seguire in caso di anomalie.

Le aziende devono svolgere controlli regolari. Lo scopo è verificare che gli autisti rispettino le norme europee.

È importante anche conservare la documentazione. Attestati di formazione, istruzioni consegnate e controlli effettuati possono servire in caso di verifiche o contestazioni.

Le nuove multe previste per le imprese di trasporto

Lo schema del nuovo Codice della Strada prevede specifiche sanzioni amministrative per le violazioni dell’articolo 107.

Violazione e sanzione prevista

Circolazione di veicoli senza tachigrafo obbligatorio, con tachigrafo manomesso o non funzionante

Da 850 a 3.400 euro

Incentivi all’uso improprio, mancata formazione, istruzione o controlli regolari

Da 800 a 3.200 euro

Mancato trasferimento o conservazione dei dati tachigrafici

Da 400 a 1.600 euro

Mancata fornitura dei fogli di registrazione o impossibilità di stampare i dati

Da 500 a 2.000 euro

Gli importi sono contenuti nella tabella delle sanzioni allegata alla proposta legislativa e potranno subire modifiche durante l’iter di approvazione.

Quando l’impresa risponde delle violazioni dell’autista

L’impresa può essere chiamata a rispondere anche delle violazioni relative all’utilizzo del tachigrafo commesse dai propri conducenti.

L’azienda non è sempre responsabile delle violazioni commesse dagli autisti. Può evitare la sanzione se dimostra di aver rispettato le norme europee. Deve però presentare documenti che provino di aver svolto tutti i controlli e gli adempimenti richiesti.

Lo schema di decreto prevede 60 giorni di tempo dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Entro questo termine, l’impresa può inviare all’organo accertatore i documenti a propria difesa.

L’ufficio competente avrà 30 giorni dalla ricezione per valutare gli elementi presentati e decidere sull’eventuale archiviazione.

Cosa devono fare le aziende per prepararsi

In vista della riforma, le imprese di autotrasporto possono verificare la propria organizzazione interna, concentrandosi su alcuni aspetti fondamentali:

Documentare la formazione e le istruzioni fornite agli autisti.

e le istruzioni fornite agli autisti. Pianificare e registrare i controlli periodici.

Monitorare il trasferimento e la conservazione dei dati tachigrafici.

Verificare il funzionamento e la regolarità dei dispositivi installati sui veicoli.

installati sui veicoli. Individuare e correggere tempestivamente eventuali irregolarità.

Questi controlli aiutano le aziende a prevenire le irregolarità. Servono anche a dimostrare, in caso di verifiche, che gli obblighi previsti dalla legge sono stati rispettati.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera il 14 ottobre 2026 come Atto del Governo n. 448 ed è attualmente sottoposto all’esame parlamentare.

Il termine previsto per i pareri delle Commissioni competenti è il 12 gennaio 2027.

Fino all’approvazione definitiva, le disposizioni e le relative sanzioni contenute nello schema devono essere considerate proposte normative. Continuano invece ad applicarsi gli obblighi e le sanzioni già previsti dalla legislazione vigente.