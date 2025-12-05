CAMION

Ecco le motivazioni e i vantaggi per l’autotrasporto

Il tachigrafo potrebbe essere riconosciuto come registro ufficiale delle ore di lavoro degli autisti professionisti, come richiesto dal CETM al Ministero del Lavoro spagnolo.

La proposta arriva mentre il Governo prepara il nuovo decreto reale che attuerà lo Statuto dei lavoratori sul tema della registrazione dell’orario. Inoltre, la confederazione chiede una definizione chiara per evitare oneri amministrativi e incertezze interpretative.

La Confederazione spagnola del trasporto merci (CETM) evidenzia che il tachigrafo è utilizzato quotidianamente dai conducenti per registrare tempi di guida, lavoro, disponibilità e riposo. Lo strumento permette una tracciabilità completa e verificabile delle giornate lavorative, rendendolo coerente con le esigenze di controllo del settore.

Tachigrafo e registro delle ore di lavoro

Il CETM ritiene che il tachigrafo digitale e il tachigrafo smart, introdotto nel 2023, rappresentino un sistema sicuro, omologato e progettato per un’attività mobile e transfrontaliera. Inoltre, la tecnologia riduce gli errori e semplifica la supervisione.

La confederazione ribadisce che introdurre sistemi paralleli genererebbe duplicazioni burocratiche senza migliorare il controllo dell’orario.

Viene sottolineato che il tachigrafo è già accettato nei processi ispettivi dei trasporti e del lavoro. Per questo il CETM considera inutile creare strumenti aggiuntivi per una categoria che opera con regole europee precise e verifiche frequenti. L’organizzazione afferma che il riconoscimento ufficiale garantirebbe maggiore coerenza normativa.

I vantaggi per l’autotrasporto

Secondo il CETM, riconoscere il tachigrafo come registro delle ore permetterebbe di evitare conflitti interpretativi e garantirebbe compatibilità con la normativa europea. Inoltre, le imprese ridurrebbero gli oneri amministrativi legati alla gestione di più sistemi di registrazione.

Il settore evidenzia che la tecnologia del tachigrafo offre già un livello di supervisione sufficiente per il controllo dei turni.

La confederazione si è dichiarata disponibile a collaborare con il Ministero del Lavoro fornendo informazioni tecniche utili alla redazione del decreto. Inoltre, il CETM considera questo riconoscimento un passo necessario per creare un quadro stabile che supporti sia le aziende sia gli autisti.

