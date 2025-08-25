CAMION

Dal 19 agosto 2025 il tachigrafo è al centro dei controlli sull’autotrasporto internazionale. Tutti i veicoli sopra le 3,5 tonnellate, inclusi i mezzi pesanti come camion e pullman, che montano ancora un tachigrafo intelligente di prima generazione (SMT1) devono obbligatoriamente passare al nuovo tachigrafo SMT2.

Il Regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il Regolamento (UE) 165/2014, ha fissato questa scadenza per rafforzare i controlli su strada e garantire maggiore sicurezza.

In Italia l’obbligo è stato confermato anche dalla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2025. Senza aggiornamento, i camionisti e le aziende di autotrasporto rischiano multe molto pesanti, fermo dei mezzi pesanti e perfino la sospensione della patente.

Multe tachigrafo in Europa: le sanzioni Paese per Paese

Le multe per tachigrafo non aggiornato sono diverse tra gli Stati membri, ma ovunque severe. In molti paesi per i camionisti e gli autisti di mezzi pesanti circolare senza tachigrafo SMT2 significa rischiare sanzioni immediate e fermo del veicolo.

Francia

In Francia il tachigrafo è considerato uno strumento indispensabile per il controllo dell’autotrasporto. La multa può arrivare fino a 30.000 euro, con fermo immediato dei mezzi pesanti e persino reclusione fino a un anno per gli autisti di mezzi pesanti.

Spagna

In Spagna la mancata sostituzione del tachigrafo comporta una multa di 2.001 euro. I camionisti rischiano anche l’immobilizzo immediato dei camion, con gravi conseguenze per l’autotrasporto e le consegne internazionali.

Italia

In Italia le multe tachigrafo sono molto dettagliate. L’autista di mezzi pesanti rischia da 866 a 3.464 euro, mentre il proprietario del camion può pagare da 831 a 3.328 euro. Per i camionisti è prevista anche la sospensione della patente fino a tre mesi, con un impatto diretto sul lavoro quotidiano degli autisti e sul settore dell’autotrasporto.

Germania

In Germania il mancato aggiornamento del tachigrafo comporta una multa fissa di 1.500 euro. Si tratta di una cifra importante che colpisce sia i camionisti che le imprese di autotrasporto.

Austria

In Austria le multe tachigrafo variano tra 400 e 5.000 euro. Gli autisti di mezzi pesanti rischiano anche il fermo immediato del veicolo, con perdita di giornate di lavoro e consegne.

Slovenia

La Slovenia applica multe tachigrafo fino a 1.500 euro, colpendo camionisti e aziende di autotrasporto che non si sono adeguate.

Ungheria

In Ungheria la multa è fissata a 800.000 fiorini ungheresi, circa 2.057 euro, una cifra che pesa molto sull’autotrasporto e sugli autisti di mezzi pesanti.

Polonia

In Polonia le multe tachigrafo arrivano a 12.000 złoty, circa 2.278 euro. I camionisti rischiano anche il fermo del camion fino a sette giorni, con gravi danni per l’autotrasporto internazionale.

Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca la multa tachigrafo può arrivare a 350.000 corone ceche, oltre 13.800 euro. Una sanzione tra le più alte in Europa che colpisce duramente camionisti e imprese di autotrasporto.

Slovacchia

In Slovacchia le multe vanno da 1.659 a 16.596 euro, con ritiro dei documenti di immatricolazione. Gli autisti di mezzi pesanti non conformi rischiano quindi di restare fermi per giorni, con conseguenze per l’intero autotrasporto.

Romania

In Romania le multe tachigrafo vanno da 1.800 a 2.400 euro, un importo che impatta fortemente sugli autisti e sulle aziende di autotrasporto.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la multa per tachigrafo non aggiornato è di circa 4.400 euro, cifra che incide direttamente sul lavoro dei camionisti e sulla continuità dell’autotrasporto.

Regno Unito

Nel Regno Unito la multa tachigrafo ammonta a circa 300 sterline, pari a 357 euro. Anche se inferiore rispetto ad altri Paesi, la sanzione è immediata e blocca i camionisti non conformi.

Portogallo

In Portogallo le multe tachigrafo possono arrivare a 6.000 euro, un importo che pesa sul settore dell’autotrasporto e sulle flotte di mezzi pesanti.

Belgio

Il Belgio applica una multa media di circa 2.640 euro, penalizzando camionisti e autisti che non hanno adeguato il tachigrafo.

Bulgaria

In Bulgaria la multa tachigrafo arriva fino a 3.000 lev, pari a circa 1.534 euro. Anche qui i camionisti e le aziende di autotrasporto rischiano il fermo dei mezzi pesanti.

Croazia

In Croazia la multa varia da 390 a 920 euro per l’autista di mezzi pesanti, mentre per l’impresa di autotrasporto l’importo può arrivare a 3.310 euro.

Cipro

A Cipro la multa per tachigrafo non aggiornato può arrivare a 3.417 euro, colpendo sia autisti sia società di autotrasporto.

Danimarca

In Danimarca i camionisti rischiano 6.000 corone danesi di multa, mentre le aziende di autotrasporto arrivano a pagare fino a 12.000 corone.

Estonia

In Estonia le multe tachigrafo raggiungono i 3.200 euro, bloccando l’attività di camionisti e mezzi pesanti.

Finlandia

In Finlandia la multa tachigrafo non è fissa ma varia in base ai giorni di salario, da un minimo di dieci a un massimo di venticinque giorni. Una sanzione che pesa sugli autisti di mezzi pesanti e sul settore dell’autotrasporto.

Grecia

La Grecia prevede una multa tachigrafo di circa 3.000 euro, accompagnata dal fermo dei camion e gravi danni all’autotrasporto.

Lussemburgo

In Lussemburgo le multe tachigrafo vanno da 251 a 25.000 euro, con possibilità di reclusione da otto giorni a cinque anni per i camionisti che non rispettano la normativa.

Malta

A Malta la multa tachigrafo è di circa 58 euro, tra le più basse in Europa, ma comunque penalizzante per chi lavora nell’autotrasporto.

Montenegro

In Montenegro la multa varia da 2.500 a 6.000 euro, importi significativi per gli autisti di mezzi pesanti e le aziende di trasporto.

Lettonia

In Lettonia la multa tachigrafo oscilla tra 430 e 700 euro. Anche qui i camionisti che non si adeguano rischiano il blocco dei mezzi pesanti.

Lituania

In Lituania la multa tachigrafo può arrivare a 1.700 euro per le imprese di autotrasporto, mentre gli autisti rischiano sanzioni inferiori ma comunque rilevanti.

Svezia

In Svezia la multa cronotachigrafo può arrivare a 20.000 corone svedesi, un importo che penalizza camionisti e aziende di autotrasporto.

Svizzera

In Svizzera la multa minima è di 540 franchi svizzeri, con possibilità di blocco immediato del veicolo. Per gli autisti di mezzi pesanti il rischio è di restare fermi per giorni, con gravi conseguenze sull’autotrasporto.

Perché il cronotachigrafo SMT2 è obbligatorio per i mezzi pesanti

Il tachigrafo SMT2 è uno strumento evoluto che assicura controlli più severi sugli autisti di mezzi pesanti. Rileva automaticamente i passaggi di frontiera, conserva fino a 56 giorni di attività di guida, è più resistente alle manomissioni e consente verifiche a distanza da parte delle autorità.

Per i camionisti e per le imprese di autotrasporto, avere un tachigrafo SMT2 significa poter continuare a lavorare in regola nei trasporti internazionali ed evitare multe e sanzioni che possono bloccare l’attività.

Chi deve sostituire il tachigrafo entro il 2025

L’obbligo riguarda i camion sopra le 3,5 tonnellate usati in trasporto internazionale o cabotaggio e tutti gli autobus impegnati in tratte passeggeri oltre confine.

Non devono aggiornare subito il tachigrafo i mezzi pesanti che operano esclusivamente su territorio nazionale. Anche gli autisti che effettuano solo la tratta interna di un trasporto internazionale possono utilizzare un tachigrafo di vecchia generazione, a condizione che il proseguimento oltreconfine sia effettuato da un camion già dotato di SMT2 e che ciò sia certificato nella lettera di vettura CMR.

Le scadenze del tachigrafo fissate dall’UE

Il calendario è scandito da tre date chiave. Dal 31 dicembre 2024 tutti i veicoli in trasporto internazionale ancora dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente (SMT0) devono passare al cronotachigrafo SMT2.

Dal 18 agosto 2025 scatta l’obbligo per i camion con SMT1, mentre dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate utilizzati dai camionisti nei trasporti internazionali dovranno avere il cronotachigrafo SMT2.

