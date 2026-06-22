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Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo obbligatorio per i veicoli commerciali leggeri. L’obbligo è previsto per i furgoni utilizzati per trasporto merci internazionale o cabotaggio.

La circolare del MIT del 16 aprile 2026 individua i veicoli interessati: mezzi con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi.

Per le aziende il cambiamento è pratico. Aumenta il numero di mezzi da seguire con attenzione. Alcuni veicoli commerciali leggeri, finora gestiti con procedure più snelle rispetto ai mezzi pesanti, entrano in un sistema più rigoroso di registrazioni, controlli e analisi dei dati di flotta.

Il cambiamento è significativo perché amplia il perimetro dei mezzi da gestire in modo strutturato. Per molte imprese, infatti, non saranno più solo camion e mezzi pesanti a richiedere monitoraggio, procedure, dati e controllo operativo: anche i furgoni impiegati in determinate attività internazionali entreranno in una logica di gestione più rigorosa.

Questo significa che le flotte aziendali diventano più complesse da governare. Aumentano i veicoli da monitorare, i conducenti da seguire, le tratte da distinguere, le informazioni da raccogliere e le decisioni da prendere sulla base di dati affidabili.

Quali veicoli rientrano nell’obbligo

La nuova disciplina non riguarda tutti i furgoni ma i veicoli commerciali leggeri sopra le 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.

L’obbligo riguarda i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio e i trasporti in conto proprio in ambito internazionale quando la guida costituisce l’attività principale del conducente.

Restano invece esclusi i trasporti di merci svolti esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi sia in conto proprio. Sono esclusi anche i trasporti internazionali in conto proprio quando la guida non rappresenta l’attività principale della persona che conduce il veicolo.

Per le imprese, il primo passaggio è quindi una mappatura puntuale del parco mezzi: massa del veicolo, tipo di attività svolta, tratte effettuate, impiego nazionale o internazionale e ruolo effettivo del conducente.

Il tachigrafo introduce nuovi obblighi operativi

Il tachigrafo da installare sui veicoli interessati è quello intelligente di seconda generazione, il G2V2. Per il conducente è previsto anche l’utilizzo della carta tachigrafica.

Il dispositivo registra in automatico alcuni dati essenziali per i controlli: passaggi di frontiera, posizione del veicolo, operazioni di carico e scarico. Alcune informazioni possono inoltre essere trasmesse a distanza alle autorità competenti.

Per l’impresa, quindi, l’adeguamento non riguarda solo il mezzo. Occorre organizzare l’uso del tachigrafo, gestire la conservazione dei dati, rendere disponibili le registrazioni richieste e preparare i conducenti all’utilizzo corretto dello strumento.

Il regime misto rende la gestione più complessa

Uno degli aspetti più delicati riguarda i veicoli utilizzati sia su tratte nazionali sia su tratte internazionali. In questi casi, l’azienda deve distinguere con precisione quando il mezzo rientra nel campo di applicazione della normativa e quando, invece, resta fuori dall’obbligo.

Durante i trasporti internazionali o le operazioni di cabotaggio si applicano gli obblighi previsti dalla disciplina europea. Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale resta invece l’esenzione, con la possibilità di utilizzare la funzione “out of scope” nei casi previsti.

Per il fleet manager questo passaggio è centrale. La flotta non solo si amplia, ma diventa più articolata: alcuni mezzi saranno sempre soggetti agli obblighi, altri mai, altri ancora solo in determinate condizioni operative.

Più veicoli da gestire, più dati da interpretare

L’estensione dell’obbligo ai veicoli commerciali leggeri conferma una tendenza più ampia: la gestione della flotta non può più limitarsi al controllo dei mezzi pesanti o alla semplice localizzazione dei veicoli.

Quando anche i furgoni entrano in un sistema più regolato, aumenta la quantità di dati da governare: tempi di guida, tratte, utilizzo del mezzo, consumi, emissioni, stile di guida, percorrenze, condizioni operative e performance.

Questa maggiore complessità richiede strumenti capaci di trasformare i dati in informazioni utili. È qui che soluzioni come enaide di MinervaS possono assumere un ruolo rilevante, affiancando la gestione normativa con una lettura più ampia dell’efficienza della flotta.

Le soluzione utili

enaide non sostituisce il tachigrafo e non assolve agli obblighi previsti dalla normativa. Il suo valore è complementare: aiutare l’impresa a gestire meglio una flotta che, con l’ingresso dei veicoli commerciali leggeri nel perimetro dei mezzi da monitorare, diventa più estesa e più complessa.

Attraverso l’analisi dei dati di guida, dei consumi, delle emissioni e delle performance operative, una soluzione di questo tipo consente al fleet manager di avere una visione più chiara dell’utilizzo reale dei veicoli.

L’obiettivo non è solo controllare, ma migliorare: ridurre gli sprechi, individuare comportamenti inefficienti, supportare i conducenti, contenere i consumi e rendere la gestione della flotta più misurabile.

Pianificare, guidare e analizzare

Una gestione evoluta della flotta si sviluppa in tre fasi: pianificazione, guida e analisi.

Prima del viaggio, stimare consumi ed emissioni consente di valutare meglio percorsi, carichi e condizioni operative. Durante la guida, suggerimenti in tempo reale su velocità e accelerazione possono aiutare il conducente ad adottare uno stile più regolare ed efficiente. Dopo il viaggio, l’analisi delle performance permette di misurare consumi, emissioni e comportamenti di guida sulla base di dati oggettivi.

In questo scenario, enaide si inserisce come strumento di supporto alla gestione quotidiana della flotta, soprattutto per le aziende che devono integrare nel proprio sistema di controllo anche veicoli commerciali leggeri prima gestiti con logiche meno strutturate.

Dalla conformità alla gestione efficiente della flotta

L’obbligo del tachigrafo sui furgoni rappresenta una scadenza normativa, ma anche un cambiamento organizzativo. Le imprese devono identificare i veicoli coinvolti, distinguere correttamente le attività nazionali da quelle internazionali, formare i conducenti, organizzare le registrazioni e gestire un numero più ampio di mezzi all’interno di processi controllati.

In questo contesto, la tecnologia può aiutare a evitare che l’aumento della complessità si traduca in inefficienza. Una flotta più ampia da monitorare richiede dati leggibili, indicatori chiari e strumenti capaci di supportare decisioni operative.

Con l’ingresso dei veicoli commerciali leggeri nel perimetro della gestione strutturata, soluzioni come enaide di MinervaS possono contribuire a rendere la flotta più efficiente, misurabile e sostenibile.

Il tachigrafo introduce nuovi obblighi. La gestione intelligente dei dati permette di trasformarli in un’opportunità per governare meglio l’intera flotta.

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