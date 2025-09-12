CAMION

Nuove norme sui tempi di guida e riposo e regole sul distacco dei conducenti di furgoni

Dal 1° luglio 2026 novità per l’autotrasporto europeo: i veicoli commerciali leggeri (LCV) tra 2,5 e 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali nell’UE saranno infatti soggetti a nuove regole sui tempi di guida e di riposo, obbligo di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) e norme sul distacco dei conducenti.

Un cambiamento che, secondo le stime, coinvolgerà oltre tre milioni di furgoni e camioncini in tutta Europa e che richiede fin da ora una preparazione accurata.

Tachigrafo: nuova normativa europea per i furgoni

La riforma, parte del Pacchetto Mobilità UE, estende al settore dei furgoni gli stessi vincoli già in vigore per i mezzi pesanti. In concreto, dal 1° luglio 2026:

Tutti i furgoni da 2,5 a 3,5 tonnellate impegnati in trasporto internazionale o cabotaggio dovranno installare un tachigrafo intelligente G2V2 , capace di registrare in modo automatico posizione, tempi di guida e periodi di riposo.

impegnati in o cabotaggio dovranno , capace di registrare in modo automatico posizione, tempi di guida e periodi di riposo. Gli autisti dovranno rispettare le norme sui tempi di guida e riposo già previste per i camionisti, con limiti orari stringenti e pause obbligatorie.

già previste per i camionisti, con limiti orari stringenti e pause obbligatorie. Scatteranno anche le regole sul distacco dei conducenti, comprese quelle sulla retribuzione minima e sulla dichiarazione preventiva delle missioni all’estero.

Per gli operatori dell’autotrasporto leggero, abituati a circolare solo con la patente B e senza formazione specifica sulle normative europee, si tratta di una vera rivoluzione.

Obbligo tachigrafo per i furgoni

Il cuore della nuova disciplina è il tachigrafo intelligente G2V2. Questo dispositivo non solo registra tempi e distanze, ma comunica automaticamente i dati alle autorità di controllo, anche a distanza.

L’esperienza del settore dell’autotrasporto insegna che adeguarsi all’ultimo minuto significa rischiare lunghe attese nelle officine certificate e carenza di apparecchi. Per evitare blocchi e sanzioni, i proprietari di furgoni dovranno programmare per tempo l’installazione e la formazione dei conducenti.

Formazione e piani operativi

Proprio per supportare il settore, l’IRU (International Road Transport Union) ha avviato un piano europeo di preparazione.

Raluca Marian, direttrice dell’IRU UE, ha spiegato che “per molti conducenti di furgoni, tachigrafo e tempi di riposo sono concetti completamente nuovi”. Per questo l’associazione ritiene siamo necessari a programmi formativi, strumenti pratici e linee guida dettagliate, così da proteggere i posti di lavoro, ridurre il rischio di multe salate e garantire la continuità della logistica transfrontaliera.

Impatti su autotrasporto, logistica e imprese

L’obbligo del tachigrafo per i furgoni cambierà il modo di lavorare di migliaia di autotrasportatori, corrieri e aziende di logistica. Tra i principali effetti attesi:

Costi aggiuntivi per installazione e manutenzione del dispositivo.

per installazione e manutenzione del dispositivo. Maggiore pianificazione dei viaggi per rispettare le pause obbligatorie.

per rispettare le pause obbligatorie. Nuovi adempimenti amministrativi, come la registrazione delle ore di guida e la comunicazione dei distacchi.

Le imprese che si muoveranno in anticipo potranno trasformare questo obbligo in un vantaggio competitivo, evitando sanzioni e disservizi.

Come prepararsi subito

Per arrivare pronti al 1° luglio 2026, autisti e operatori dovrebbero:

Pianificare per tempo l’installazione del tachigrafo G2V2 presso officine autorizzate.

presso officine autorizzate. Formare i conducenti sulle nuove regole di guida e riposo.

sulle nuove regole di guida e riposo. Aggiornare i contratti di lavoro e le procedure interne per adeguarsi alle norme sul distacco.

per adeguarsi alle norme sul distacco. Monitorare le linee guida ufficiali UE che nei prossimi mesi forniranno indicazioni

