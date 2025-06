CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto 22 aprile 2025, entrato in vigore il 31 maggio 2025 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 125, che modifica gli obblighi relativi all’utilizzo del tachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e riposo nel settore dell’autotrasporto su strada.

Con questo provvedimento, alcune categorie di veicoli utilizzati per trasporti nazionali saranno esentate dall’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo e non dovranno più osservare i tempi regolamentati di guida e riposo previsti dal Regolamento (CE) n. 561/2006.

Esenzioni tachigrafo: chi è escluso dagli obblighi nell’autotrasporto?

Il nuovo decreto rappresenta un cambiamento importante per il mondo dell’autotrasporto, andando ad alleggerire i vincoli normativi per veicoli impiegati in attività particolari e non commerciali. Le esenzioni dal tachigrafo e dai tempi di guida riguardano otto specifiche categorie di veicoli, impiegati esclusivamente per trasporti su territorio nazionale:

Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati da fornitori del servizio postale universale , come Poste Italiane.

impiegati da , come Poste Italiane. Veicoli da scuola guida utilizzati per formazione alla guida e esami, non per autotrasporto commerciale .

utilizzati per formazione alla guida e esami, . Veicoli per servizi pubblici essenziali impegnati in: fognature, manutenzione di rete idrica, gas, elettricità, raccolta rifiuti domestici, telecomunicazioni, radio, TV.

impegnati in: fognature, manutenzione di rete idrica, gas, elettricità, raccolta rifiuti domestici, telecomunicazioni, radio, TV. Veicoli per circhi e parchi di divertimento destinati al trasporto di materiali e attrezzature per spettacoli itineranti.

destinati al trasporto di materiali e attrezzature per spettacoli itineranti. Veicoli per la raccolta del latte u sati per trasportare latte da fattorie o restituire contenitori per alimenti zootecnici.

sati per trasportare latte da fattorie o restituire contenitori per alimenti zootecnici. Veicoli portavalori – Tachigrafo non obbligatorio per trasporti speciali di denaro e beni di valore.

per trasporti speciali di denaro e beni di valore. Veicoli per il trasporto di rifiuti animali i nclusi rifiuti biologici o carcasse non destinate al consumo umano .

nclusi rifiuti biologici o carcasse . Veicoli per il trasporto di animali vivi in tratte brevi, entro 100 km tra allevamenti, mercati e macelli locali.

Perché il MIT ha introdotto le esenzioni tachigrafo?

Il decreto del MIT con le esenzioni dall’uso del tachigrafo nasce dalla necessità di semplificare il quadro normativo per l’autotrasporto leggero e settoriale, considerando che molte di queste attività:

hanno tragitti brevi e spezzettati,

non rientrano in attività di trasporto merci a fini di lucro,

richiedono maggiore flessibilità operativa ,

, devono garantire rapidità per motivi sanitari o di benessere animale.

Il MIT ha valutato positivamente anche l’impatto economico e organizzativo per le aziende dell’autotrasporto nazionale, favorendo una maggiore efficienza del settore.

Deroghe dall’obbligo uso del tachigrafo: cosa cambia per le imprese di autotrasporto?

Per le imprese di autotrasporto coinvolte dalle deroghe sui tempi di guida e riposo e uso cronotachigrafo, vengono meno:

l’obbligo di registrare i tempi di guida e riposo con il cronotachigrafo,

con il cronotachigrafo, la necessità di dotare i veicoli dell’apparecchio di controllo (tachigrafo analogico o digitale),

(tachigrafo analogico o digitale), i vincoli sugli orari di guida, pause e riposo giornaliero o settimanale.

Questo comporta una riduzione degli adempimenti amministrativi, dei costi di installazione e manutenzione del tachigrafo, e una maggiore autonomia operativa.

Quando entra in vigore il nuovo decreto sul tachigrafo?

Il Decreto 22 aprile 2025 è efficace dal 31 maggio 2025, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con la sua entrata in vigore, viene abrogato il precedente Decreto del 20 giugno 2007, che fino ad ora disciplinava le esenzioni per l’uso del tachigrafo nell’autotrasporto.

