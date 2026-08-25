Tachigrafo in modalità treno e traghetto: attenzione ai 60 minuti
Ecco quando il riposo può essere interrotto secondo la norma UE
La modalità treno o traghetto del tachigrafo è una funzione utile, ma va usata con attenzione. Il fatto che il camion salga su una nave o su un treno non significa infatti che ogni movimento effettuato durante il riposo sia automaticamente consentito.
La normativa europea prevede condizioni precise, soprattutto sul numero delle interruzioni e sulla loro durata complessiva.
Tachigrafo su treno o traghetto cosa dice la norma sul riposo
Il riferimento è l’articolo 9 del Regolamento (CE) n.561/2006.
Se il camion è su un traghetto o su un treno, il riposo può essere interrotto. Le interruzioni sul tachigrafo possono essere al massimo due e non devono superare 60 minuti complessivi.
Questo significa, per esempio, che se l’imbarco richiede 35 minuti, per lo sbarco restano al massimo 25 minuti. Non sono quindi ammessi 60 minuti per salire e altri 60 per scendere.
Durante il periodo di riposo il conducente deve inoltre avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta.
La deroga si applica al riposo giornaliero regolare e al riposo settimanale ridotto; può applicarsi anche al riposo settimanale regolare, ma solo alle condizioni specifiche previste dall’articolo 9.
Attenzione al riposo settimanale di 45 ore
Per il riposo settimanale regolare la regola è più severa. La deroga treno o traghetto può essere utilizzata soltanto se la traversata prevista dura almeno otto ore e il conducente dispone di una cabina letto.
Non basta quindi selezionare il simbolo traghetto sul tachigrafo per rendere automaticamente valido il riposo.
Resta fermo che il riposo settimanale regolare non può essere effettuato nel veicolo: la deroga prevista per traghetti e treni consente soltanto di interrompere il riposo alle condizioni previste dalla norma
Tachigrafo Smart Tachograph 2: cosa cambia
Con lo Smart Tachograph 2 molte registrazioni sono diventate automatiche. Il sistema GNSS registra, tra le altre cose, gli attraversamenti delle frontiere tra Stati membri.
La modalità traghetto o treno sul tachigrafo deve essere inserita dal conducente. L’inizio della condizione va registrato subito dopo aver selezionato pausa o riposo sul traghetto o sul treno.
Il punto importante è distinguere la registrazione tecnica dalla regola sui tempi di riposo. Il tachigrafo memorizza le attività e la condizione selezionata, ma non concede automaticamente una deroga.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228.
Traghetto o treno: il limite del tachigrafo da ricordare
Quando si utilizza la modalità treno o traghetto bisogna quindi controllare con attenzione i tempi impiegati per imbarco e sbarco.
Le interruzioni del tachigrafo possono essere al massimo due e, sommate tra loro, non devono superare un’ora.
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