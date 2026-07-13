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Il rispetto degli obblighi legati al tachigrafo sta diventando sempre più impegnativo per le imprese di autotrasporto. Tra download periodici, archiviazione dei dati e controlli, la gestione amministrativa richiede tempo e organizzazione.

In un recente approfondimento, IRU richiama l’attenzione sulle difficoltà operative che molte aziende stanno affrontando e sulle opportunità offerte dal download remoto dei dati del tachigrafo per ridurre attività manuali e rischio di errori.

Tachigrafo: le scadenze da rispettare

Secondo IRU, i dati della carta del conducente devono essere scaricati ogni 28 giorni, mentre quelli del tachigrafo del veicolo ogni 90 giorni.

Gli operatori devono inoltre conservarli per un anno.

Per un’azienda con pochi mezzi può sembrare un compito gestibile. Quando però aumentano i conducenti e i veicoli, crescono anche le scadenze da ricordare, i file da controllare e il rischio di dimenticanze.

I limiti del download manuale del tachigrafo

Molte imprese continuano a scaricare i dati del tachigrafo con una chiavetta USB collegata direttamente al dispositivo.

IRU riporta che, secondo i clienti di Axxès citati nell’articolo, questa procedura può richiedere circa 30 minuti al mese per ogni veicolo.

Il problema non è soltanto il tempo necessario. Il mezzo deve essere disponibile, il conducente può dover portare la propria carta in ufficio e il personale deve trasferire i file nel sistema aziendale.

Ripetere questi passaggi su più veicoli rende il processo più pesante e aumenta la possibilità di errori.

Anche un gesto semplice può avere conseguenze. Se una chiavetta USB viene rimossa troppo rapidamente, il file può danneggiarsi. In caso di ispezione, dati incompleti o illeggibili possono essere considerati non conformi.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

IRU segnala un cambiamento importante per le imprese che operano oltre confine.

Dal 1° luglio 2026 l’obbligo del tachigrafo riguarda anche i veicoli commerciali leggeri oltre 2,5 tonnellate utilizzati nei trasporti transfrontalieri. Per questi mezzi valgono anche gli obblighi di raccolta e archiviazione dei dati.

La novità coinvolge soprattutto gli operatori che finora non avevano dovuto occuparsi della gestione del tachigrafo.

IRU indica che installare un tachigrafo può costare circa 1.000 euro. A questa spesa si aggiunge il fermo del mezzo necessario per l’intervento, con un possibile impatto sull’operatività e sui ricavi.

Come funziona il download remoto del tachigrafo

Il download remoto consente di acquisire i dati del tachigrafo senza dover intervenire manualmente ogni volta sul veicolo.

Nella soluzione descritta da Axxès e citata da IRU, un dispositivo collegato al tachigrafo registra l’attività del mezzo e del conducente. I dati vengono poi scaricati a distanza e archiviati su server situati in Europa.

Gli operatori possono accedere alla piattaforma tramite credenziali e connessione Internet, senza installare software specifici.

Il vantaggio principale è la semplificazione del processo. L’impresa riduce le attività manuali, limita il rischio di saltare una scadenza e rende più ordinata la gestione dei file.

Un supporto utile per le piccole imprese

Molte aziende di autotrasporto non dispongono di un responsabile di flotta dedicato. In questi casi, strumenti troppo complessi possono diventare difficili da adottare.

Una soluzione concentrata sul download remoto del tachigrafo risponde invece a un’esigenza precisa: raccogliere, trasferire e conservare i dati nel modo corretto.

Non sostituisce necessariamente un sistema telematico completo o una piattaforma di fleet management. Automatizza però un’attività ripetitiva che richiede attenzione costante.

I rischi della mancata conformità

Secondo IRU, il mancato rispetto degli obblighi relativi al tachigrafo può comportare sanzioni importanti.

Le multe possono partire da circa 450 euro e arrivare a 1.000, 2.000 euro o importi superiori, in base alla violazione contestata e alla normativa applicabile.

Tra le infrazioni più frequenti viene indicato il mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo.

Anche file danneggiati, incompleti o archiviati in modo non corretto possono creare problemi durante un controllo.

Quando le violazioni coinvolgono più conducenti o più veicoli, l’impatto economico può diventare rilevante.

Meno attività manuali, più controllo

La gestione manuale dei dati del tachigrafo può funzionare, a condizione che le scadenze siano monitorate con precisione e i file vengano conservati correttamente.

Il download remoto rende però il processo più semplice e regolare. Non elimina le responsabilità dell’impresa, ma riduce il numero di operazioni manuali e il rischio di dimenticanze.

Con l’estensione degli obblighi a nuove categorie di veicoli, disporre di procedure affidabili e facili da gestire diventa sempre più importante per le imprese di autotrasporto.

Il contributo della digitalizzazione della flotta

La gestione del tachigrafo è solo una parte del processo di digitalizzazione della flotta.

Con enaide, MinervaS supporta le imprese di autotrasporto nella pianificazione dei viaggi, nel monitoraggio di consumi ed emissioni e nell’analisi delle prestazioni dei veicoli e dello stile di guida.

L’obiettivo è trasformare i dati della flotta in informazioni utili per migliorare l’efficienza operativa e ridurre gli sprechi.

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