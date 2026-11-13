Tachigrafo, fingere di smarrire la carta e usarne due è reato
La Cassazione chiarisce i rischi per gli autisti e le imprese
Tachigrafo, dichiarare falsamente lo smarrimento della carta del conducente non è una scorciatoia per ottenere un duplicato: può diventare un reato penale.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35701, depositata il 9 ottobre 2026, che richiama l’attenzione di autisti e imprese di autotrasporto su un comportamento tutt’altro che innocuo.
Tachigrafo e carta duplicata: il caso esaminato
Al centro della vicenda c’è un autista che aveva denunciato lo smarrimento della propria carta tachigrafica, ottenendone una sostitutiva. La prima carta, però, non era realmente scomparsa.
Secondo la ricostruzione del caso, il conducente disponeva così di due carte e le utilizzava alternativamente.
Il risultato? Una rappresentazione falsata dell’attività di guida, capace di nascondere il superamento dei limiti e il mancato rispetto dei periodi di riposo.
Proprio ciò che le registrazioni del tachigrafo devono consentire di controllare, a tutela della sicurezza stradale e della concorrenza leale tra operatori.
Perché la falsa denuncia diventa reato
La questione affrontata dai giudici non riguarda la semplice richiesta di una nuova carta, prevista quando quella originale viene davvero perduta. A fare la differenza è la dichiarazione consapevolmente falsa presentata per ottenere la sostituzione.
La Cassazione ha ricondotto questa condotta alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, prevista dall’articolo 483 del Codice penale.
Non si tratta, dunque, soltanto di una violazione delle regole sui tempi di guida: la menzogna resa all’autorità assume un’autonoma rilevanza penale.
Tachigrafo: cosa cambia per gli autisti
Il messaggio è netto: chi perde realmente la carta può chiedere la sostituzione seguendo le procedure previste. Chi invece inventa lo smarrimento, pur continuando a possedere il documento, si espone a conseguenze ben più gravi di una sanzione amministrativa.
Nel caso esaminato, la responsabilità penale è stata confermata; resta da determinare la pena. Per gli autisti professionisti è un richiamo alla massima attenzione nella gestione della carta personale.
Controlli e responsabilità nelle imprese
Per le aziende di trasporto la vicenda rappresenta anche un segnale operativo: verificare le anomalie, formare i conducenti e gestire correttamente le carte aiuta a prevenire condotte irregolari.
Il tachigrafo è uno strumento di controllo, ma l’affidabilità dei dati dipende anche dall’uso corretto dei documenti che lo accompagnano. La sentenza riguarda il conducente: non attribuisce automaticamente responsabilità penali alle imprese.