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Il tachigrafo digitale entra in una nuova fase dopo vent’anni di evoluzione. In occasione di IAA Transportation 2026 ad Hannover, il presidente IRU Radu Dinescu ha chiesto una collaborazione più stretta tra fornitori di tecnologia, imprese di trasporto e associazioni, con un obiettivo preciso: fare in modo che la digitalizzazione produca vantaggi concreti per camionisti e aziende.

Il tachigrafo, nelle versioni digitali e smart, è ormai uno degli strumenti centrali del sistema europeo di controllo dell’autotrasporto.

Viene utilizzato per supportare l’applicazione delle regole sociali e di altre norme del trasporto stradale. Ma, secondo IRU, la prossima sfida va oltre la semplice registrazione dei dati.

Tachigrafo digitale: cybersecurity e dati diventano centrali

Con veicoli e sistemi sempre più connessi, aumentano anche le questioni legate alla cybersecurity, all’integrità dei dati e alla resilienza delle piattaforme digitali.

Autisti, imprese, autorità e organi di controllo dipendono ogni giorno da questi strumenti e un sistema affidabile diventa essenziale anche per garantire verifiche corrette.

IRU sottolinea che problemi di questa portata non possono essere affrontati da un singolo attore. Serve quindi una cooperazione tra chi sviluppa le tecnologie e chi le utilizza concretamente sulle strade e nelle aziende.

Più interoperabilità per ridurre gli adempimenti

Un altro punto indicato da IRU riguarda l’interoperabilità. Le imprese di autotrasporto devono oggi interagire con diversi sistemi digitali europei, tra cui strumenti per le dichiarazioni di distacco, ERRU, Tachonet ed eFTI.

Il valore di queste piattaforme, secondo l’organizzazione, dipenderà sempre più dalla loro capacità di comunicare tra loro. Una maggiore integrazione potrebbe permettere alle aziende di gestire gli obblighi attraverso processi più semplici, evitando di utilizzare sistemi separati per adempimenti collegati.

Cosa cambia per camionisti e imprese

L’intervento di IRU non introduce nuovi obblighi o nuove scadenze per il tachigrafo digitale. Indica invece la direzione che, secondo l’organizzazione, dovrebbe seguire la prossima fase della digitalizzazione del trasporto stradale.

Per camionisti e imprese il punto è rendere la tecnologia meno frammentata e più utile nell’attività quotidiana. Sistemi interoperabili potrebbero semplificare la gestione amministrativa e, allo stesso tempo, rendere i controlli più uniformi.

Dopo vent’anni, quindi, il tachigrafo resta al centro dell’autotrasporto europeo, ma la sfida si sposta: non soltanto raccogliere dati, bensì collegarli in modo sicuro e trasformarli in strumenti realmente utilizzabili nel lavoro di tutti.

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